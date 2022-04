L1: Marseille enchaîne à Reims grâce à Gerson

Avec un but salvateur du Brésilien Gerson, Marseille a consolidé sa deuxième place en allant s'imposer dans la douleur à Reims (1-0), dimanche en clôture de la 34e journée de L1.

Quatre jours après son succès renversant face à Nantes (3-2), l'OM n'a pas brillé mais a assuré l'essentiel grâce à Gerson, entré en jeu au retour des vestiaires et auteur d'un joli but en fin de match (83e).

Certes, le onze de départ avait été remanié puisque Duje Caleta-Car, Dimitri Payet et Gerson avaient été ménagés. Les entrées du meneur de jeu réunionnais et du Brésilien ont apporté plus de créativité au jeu phocéen et ce choix tactique a fini par payer.

Avec 65 points, Marseille conserve six longueurs d'avance sur le Stade rennais et Monaco, de quoi aborder sereinement les quatre derniers matches de championnat qui s'annoncent compliqués face à Lyon, Lorient, Rennes et Strasbourg.

L'OM pourra ainsi aborder sereinement sa demi-finale aller de Ligue Europa Conférence sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam jeudi.

Reims, qui avait assuré son maintien mercredi en venant à bout de Lille (2-1), reste 13e avec 40 unités au compteur.

Sous les yeux de Frank McCourt, le propriétaire américain de l'OM, la première période a été plutôt ennuyeuse entre des Marseillais inoffensifs et des Rémois regroupés mais tranchants en transition.

La meilleure occasion a été en faveur de l'OM avec une frappe lointaine mais puissante d'Arkadiusz Milik que Predrag Rajkovic a repoussée de manière peu académique (8e).

Steve Mandanda, titularisé pour la sixième fois de la saison en championnat seulement, n'a pas été beaucoup mis à contribution en première période, hormis sur un tir d'Azor Matusiwa (18e), mais la mauvaise relance qu'il a effectuée alors qu'il était avancé a failli coûter cher à l'OM. Heureusement pour lui, la tentative de lob de Van Bergen a été repoussée sur sa ligne par Luan Peres (37e).

- Gerson libère l'OM -

L'expérimenté gardien, qui portait le brassard de capitaine, s'est rattrapé après la pause en repoussant une tête à bout portant de Marshall Munetsi (76e), l'une de deux seules occasions champenoises avec une frappe non cadrée de Ghislain Konan (74e).

Les entrées de Gerson et Payet ont réveillé un peu les Phocéens, qui ont toutefois attendu le dernier quart d'heure pour se montrer menaçants.

Le Brésilien a d'abord dévié juste à côté un centre de Bamba Dieng (80e), avant de buter sur Rajkovic, auteur d'une jolie parade du pied (82e).

La troisième occasion aura été la bonne: après un corner repoussé par la défense rémoise, Valentin Rongier a de nouveau alerté Payet côté gauche, qui a trouvé Gerson dans la surface. Le Brésilien a éliminé Andreaw Gravillon d'une jolie feinte avant d'offrir la victoire à l'OM d'une frappe croisée imparable, pour le plus grand bonheur des milliers de supporters phocéens présents au stade Auguste-Delaune (0-1, 83e).

Les Marseillais ont ensuite géré tranquillement les dernières minutes pour décrocher leur 19e succès de la saison et ainsi oublier définitivement la défaite (2-1) à Paris lors du Classique, le week-end dernier.

Avec 10 victoires lors de ses 11 derniers matches, toutes compétitions confondues, l'OM termine la saison en boulet de canon et sera difficile à déloger de la deuxième place de L1, synonyme de qualification directe en Ligue des champions.