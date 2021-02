L1: Marseille pas rassuré, Saint-Etienne bute sur Reims

Marseille, en manque de confiance, a été tenu en échec à Nantes samedi (1-1), tandis que Saint-Etienne a vu sa remontée stoppée par Reims (1-1), à la veille du choc PSG-Monaco en Ligue 1.

La 26e journée sera-t-elle la dernière de l'entraîneur intérimaire Nasser Larguet à l'OM ? Alors que la rumeur de l'arrivée prochaine de Jorge Sampaoli s'est intensifiée, le technicien a mené ses troupes à un nouveau match nul, le troisième en ce mois de février, sur la pelouse de Nantes.

Sans Florian Thauvin, l'OM a longtemps peiné, se sabordant même avec une immense bourde du gardien Steve Mandanda, qui a offert l'ouverture du score à Ludovic Blas (50e). Mais les Marseillais sont revenus dans la partie grâce à un but de Dimitri Payet, après un bon travail de Valentin Rongier et Yuto Nagatomo (69e). Avant de voir leur défenseur Hiroki Sakai se faire exclure dans le temps additionnel pour un pied dangereux porté au visage d'Abdoul Kader Bamba.

Pas vraiment satisfaisant pour les partenaires d'Alvaro Gonzalez, qui n'ont pas su confirmer leur succès du milieu de semaine contre Nice (3-2).

Et probablement pas suffisant non plus pour apaiser la colère des groupes de supporters, qui ont tous conjointement appelé vendredi au départ du président Jacques-Henri Eyraud.

"On a besoin de jouer ensemble, de retrouver du plaisir, ces points sont fédérateurs", a souligné Payet sur Canal+, évoquant une équipe "pas encore guérie".

Les Phocéens restent sixièmes du classement avec seulement 38 points, et sont sous la menace de Lens (7e, 37 pts), qui affronte la lanterne rouge Dijon dimanche.

Après la deuxième sortie de leur entraîneur Antoine Kombouaré, les Canaris restent à la lutte pour le maintien avec la 18e place et 23 unités, soit 5 de plus que le 19e, Nîmes, qui accueille Bordeaux dimanche (15h00) et compte encore un autre match de retard.

- Abi sauve les Verts -

Juste devant, à la 17e place, Lorient reste en danger, avant d'accueillir Lille dimanche (17h05). Les Lillois (2es) ont leur destin en main: une victoire leur permettrait de reprendre les commandes du Championnat aux Lyonnais, victorieux vendredi à Brest (3-2).

Pour les hommes de Christophe Galtier, il s'agira aussi d'oublier la contre-performance de jeudi en Ligue Europa contre l'Ajax d'Amsterdam (2-1).

Dans l'autre rencontre disputée samedi, Saint-Etienne a frôlé la correctionnelle contre Reims après un but d'El Bilal Touré de la tête. Mais le joker Charles Abi a permis aux Verts d'égaliser en fin de match et d'enchaîner une cinquième rencontre sans défaite (deux nuls, trois victoires).

Les Verts regretteront par ailleurs un énorme raté, celui de Denis Bouanga seul face au but, dans les toutes dernières secondes...

Au classement, Rémois et Stéphanois ne se quittent pas: ils comptent tous deux 30 points et pointent respectivement aux 13e et 14e rangs avant la fin de la 26e journée.

Celle-ci se clôturera dimanche soir (21h00) avec un choc attendu entre Paris et Monaco: Kylian Mbappé face à Wissam Ben Yedder, les deux co-meilleurs buteurs de la saison passée. Après son triplé fantastique inscrit à Barcelone mardi en Ligue des champions, le Parisien veut récidiver contre son ancien club, l'ASM, 4e à cinq longueurs du PSG.

En plus des blessés de longue date Neymar et Angel Di Maria, Paris sera privé de l'ailier Pablo Sarabia pour cette rencontre importante.