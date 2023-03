L1: Marseille repart, Monaco au ralenti

L'Olympique de Marseille s'est ressaisi après sa claque contre Annecy et a repris de l'avance pour la deuxième place de Ligue 1 en gagnant à Rennes (1-0), profitant du coup de frein de Monaco à Troyes (2-2), dimanche pour la 26e journée de Ligue 1.

Cette victoire n'efface pas le cauchemar de l'élimination en quarts de finale de la Coupe de France contre une équipe de Ligue 2 (2-2, 7 t.a.b. à 6), mais au moins l'OM reprend quatre longueurs d'avance sur Monaco (3e) et Lens (4e), tenu en échec par Lille (1-1) dans le derby du Nord, samedi.

Fatigués, les joueurs d'Igor Tudor s'en sont remis à un but de Sead Kolasinac sur un coup franc malin joué très vite. Ils relèguent aussi Rennes (5e) à neuf points, et terminent bien une semaine difficile, commencée par la lourde défaite au Vélodrome contre le Paris SG (3-0).

Derrière, Monaco n'avance plus. Après avoir pris 23 points sur 27 en championnat, l'ASM (3e) vient de vivre trois grosses désillusions: une élimination aux tirs au but en Ligue Europa contre Leverkusen, une raclée dans le derby contre Nice (3-0) et une égalisation de Troyes dans les derniers instants, malgré le doublé de Wissam Ben Yedder.

- Lyon loin de l'Europe -

Lyon est toujours loin de se mêler à la lutte pour l'Europe. L'OL (10e) a connu une nouvelle désillusion en étant tenu en échec à domicile par Lorient (0-0) et se retrouve à sept points du Stade Rennais.

Dans la course au maintien, les bonnes affaires sont pour Brest, vainqueur à Strasbourg (1-0) d'un duel de relégables, et Montpellier, qui a enfoncé Angers (5-0) avec un doublé de son capitaine Téji Savanier.

Les Bretons sortent de la zone de relégation grâce à un but de Franck Honorat juste avant la pause (45+1).

Montpellier se donne de l'air avec cette troisième victoire - et un nul - depuis le retour de Michel Der Zakarian au poste d'entraîneur. Le MHSC compte huit points d'avance sur le premier relégable, Auxerre, qui a arraché un point à Nice (1-1) vendredi.

Pour le SCO, la fin de saison vire au calvaire, à 12 points du maintien.

Samedi, le PSG a battu Nantes (4-2) avec le 201e but parisien de Kylian Mbappé, nouveau record du club, pour préparer son grand rendez-vous au Bayern Munich en 1/8 de finale retour de Ligue des champions, où il doit remonter la défaite de l'aller (1-0).