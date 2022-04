L'Olympique de Marseille s'est imposé 1 à 0 à Reims sur un exploit personnel du Brésilien Gerson en fin de match (83e), dimanche, en clôture de la 34e journée de Ligue 1.

Le club phocéen, toujours deuxième à quatre jours de son déplacement à Feyenoord en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence, conserve six longueurs d'avance sur Rennes (3e) et Monaco (4e), tous deux victorieux ce week-end. Reims reste 13e, à distance confortable (9 pts) du 18e et actuel barragiste, Saint-Etienne.