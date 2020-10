L1: Marseille soulagé avant l'Europe, Reims inquiet

Marseille regoûte à la victoire au bon moment: juste avant de retrouver la Ligue des champions, l'OM a réappris à gagner en Ligue 1 samedi contre Bordeaux (3-1), revenant à portée du podium lors d'une 7e journée inquiétante pour Reims, plombé par Lorient (3-1).

- La gagne et la manière pour l'OM -

Après un mois d'attente et quatre matches sans gagner, les Marseillais ont fini par renouer avec le succès, qui les fuyait depuis le houleux "clasico" remporté à Paris mi-septembre (1-0).

Dans un Vélodrome à huis clos pour cause de couvre-feu sanitaire, l'OM a décroché sa première victoire de la saison à domicile. En outre, l'équipe d'André Villas-Boas a soigné la manière contre des Bordelais trop rapidement éteints.

Florian Thauvin, l'homme en forme à Marseille (4 passes décisives, 3 buts cette saison), a ouvert le score d'une frappe limpide en lucarne (5e), avant de rater un penalty provoqué par Jordan Amavi et arrêté par le gardien Benoît Costil (14e). Mais l'ailier champion du monde s'est rattrapé en déposant un coup franc sur la tête d'Amavi, buteur d'une jolie tête lobée (54e).

Le défenseur latéral marseillais a d'ailleurs signé une soirée complète puisqu'il est à l'origine du troisième but, un centre-tir puissant que Pablo a détourné dans sa propre cage (64e).

Bref, c'est une copie très propre pour Marseille (12 pts) qui remonte à la cinquième place provisoire, à trois longueurs du Paris SG (1er, 15 pts) et de Rennes (2e, 15 pts). De bon augure pour "AVB" et son équipe avant de défier l'Olympiakos mercredi en Grèce pour le grand retour de l'OM en C1, sa première participation depuis 2013.

"C'est sûr que c'est une très belle soirée, d'autant plus qu'il y a la victoire au bout", a savouré Jordan Amavi au micro de Canal+. "Maintenant on va rentrer, se reposer et préparer le match de mercredi."

Seule ombre au tableau côté phocéen: la sortie sur blessure du défenseur croate Duje Caleta-Car (87e), apparemment touché à une cheville...

Côté Bordelais, on a vu trop peu de choses et le pari de Jean-Louis Gasset de lancer Hatem Ben Arfa titulaire dès son tout premier match avec les Girondins n'a pas payé.

L'ancien Marseillais, recruté il y a dix jours pour dynamiser le jeu bordelais, a cru égaliser en partant dans le dos de la défense mais il a été signalé hors-jeu (17e). En manque de rythme, il est sorti à l'heure de jeu sans avoir été décisif, remplacé par Josh Maja qui a sauvé l'honneur bordelais (83e).

"On a eu quelques bonnes séquences quand même, comme sur le but d'Hatem malheureusement refusé", a analysé le gardien bordelais Benoît Costil. "Mais il faut qu'on progresse dans la régularité, on a du travail."

- Un cauchemar à la rémoise -

Difficile d'imaginer pire scénario pour Reims, qui s'est incliné à neuf contre onze à domicile contre Lorient et n'a toujours pas gagné le moindre match après 7 journées de Ligue 1, stagnant à la 19e place du classement (2 pts).

A domicile, l'équipe de David Guion croyait pourtant avoir fait le plus dur avec une jolie frappe de Moreto Cassama (15e).

Mais la défense rémoise, si solide la saison dernière, a encore failli, à l'image du gardien Predrag Rajkovic: le portier serbe, fébrile sur l'égalisation de Pierre-Yves Hamel (61e), a ensuite provoqué un penalty en taclant Terem Moffi, permettant à Yoan Wissa de donner l'avantage aux Lorientais (65e).

Et la soirée a tourné au cauchemar pour les Rémois: carton rouge pour Moreto Cassama sur un tacle mal maîtrisé sur Hamel (70e), carton rouge pour Anastasios Donis pour un tacle plein d'exaspération (90e), et entretemps le but du K.-O. inscrit par Moffi (80e)...