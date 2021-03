L1: McCourt à Marseille pour "apaiser la situation", en attendant Sampaoli

Comme il l'avait promis, le propriétaire de l'OM Frank McCourt est arrivé lundi à Marseille, 24 heures avant le nouvel entraîneur du club Jorge Sampaoli, et le maire Benoît Payan a de nouveau demandé à l'homme d'affaires américain "d'apaiser la situation".

A la suite d'une période de mauvais résultats et de profondes tensions entre la direction et les supporters, McCourt (67 ans) a procédé vendredi à un grand chambardement à la tête du club phocéen. Il a évincé le président Jacques-Henri Eyraud, le remplaçant par le directeur sportif espagnol Pablo Longoria, et a annoncé la nomination au poste d'entraîneur de l'Argentin Sampaoli, attendu pour sa part mardi matin à Marseille.

Le propriétaire de l'OM, arrivé lundi à l'aéroport de Marignane à bord d'un vol privé, a immédiatement pris le chemin du Stade Vélodrome pour une interview avec le quotidien régional La Provence. Puis, en début d'après-midi, il a été reçu à l'hôtel de ville, en compagnie de Pablo Longoria.

"Frank McCourt et Pablo Longoria ont été reçus par Benoît Payan. L'échange a été cordial et constructif", a confirmé la mairie à l'AFP. "Cela a été l'occasion pour le maire de rappeler la force indéfectible qui unit le club et la ville et le rôle essentiel des supporters. Il a de nouveau demandé à M. McCourt d'apaiser la situation."

"Le dialogue était rompu, mais l'actionnaire a entendu les messages venus de toutes parts, notamment de la part du maire de Marseille", a de son côté expliqué à l'AFP Sébastien Jibrayel, l'adjoint aux sports de la ville. "Le dialogue, le respect, c'est important. On ne peut pas dialoguer par mail, par courrier ou par voie de presse. Car l'OM n'est rien sans ses supporters", a-t-il ajouté.

Lors de son séjour marseillais, qui devrait se prolonger au moins jusqu'à mercredi, Frank McCourt doit également rencontrer les représentants de l'ensemble des groupes de supporters de l'OM, qui étaient en opposition totale avec Jacques-Henri Eyraud.

- Sampaoli en septaine ? -

La tension entre les deux parties a culminé fin janvier avec de graves incidents au centre d'entraînement de La Commanderie. La semaine dernière, 12 supporters ont été condamnés à des peines de prison avec sursis pour ces violences.

La venue à Marseille de M. McCourt s'accompagne de celle attendue mardi de l'Argentin Jorge Sampaoli, nouvel entraîneur du club. L'ancien coach de Séville et sélectionneur de l'Argentine et du Chili doit arriver mardi en fin de matinée à Marseille, à la veille d'un déplacement des Olympiens chez le leader du championnat Lille, a appris lundi l'AFP auprès d'une source dans son entourage.

"Sampaoli, c'est un entraîneur au profil adapté aux supporters, avec cette grinta argentine et cette volonté d'un jeu offensif", a estimé M. Jibrayel.

Le technicien argentin de 60 ans, qui arrive en provenance du Brésil où il a résilié son contrat avec l'Atlético Mineiro, devrait être soumis à un isolement sanitaire à son arrivée, selon son entourage. Sans être absolument confirmé en l'état, le principe d'une "septaine" est également jugé "probable" au sein du club. Les débuts de Sampaoli sur le banc marseillais pourraient donc être repoussés.

Cette semaine, l'OM doit affronter Lille mercredi (21h00) en L1, puis le Canet-en-Roussillon (N2) dimanche en 16es de finale de Coupe de France, sans doute en restant sous la direction de l'intérimaire Nasser Larguet, directeur de son centre de formation. Ensuite, Marseille accueillera Rennes le 10 mars en match en retard de L1.

Sampaoli s'est engagé jusqu'en juin 2023 avec l'OM, qui cherchait un entraîneur de long terme depuis la mise à pied début février du Portugais André Villas-Boas.

