L1: à Monaco, Caio Henrique déploie enfin ses ailes

Passeur décisif pour Wissam Ben Yedder à Montpellier comme pour Kevin Volland le match précédent contre Angers, le latéral brésilien Caio Henrique, recrue estivale monégasque, est en train de devenir une pièce majeure de l'équipe de la Principauté, qui reçoit Marseille samedi.

A 23 ans, Caio Henrique s'épanouit enfin en Europe. International brésilien U23, avec pour "objectif les Jeux Olympiques de Tokyo", titulaire indiscutable en 2019 à Fluminense, club mythique de Rio de Janeiro, Caio Henrique avait pourtant manqué le coche à l'Atlético Madrid dès 2016.

"J'y suis arrivé très jeune, à 18 ans à peine, sans avoir évolué en pro", raconte-t-il. "Je manquais de maturité. Il m'a fallu m'adapter à tout. En deux ans, il n'a pas été facile de montrer mes qualités. Mais j'ai appris la culture et la langue espagnole. Une autre façon de vivre et de travailler aussi. C'est pour ça qu'à Monaco, ça se passe mieux".

Formé à Santos, Caio Henrique, capable d'évoluer sur tout le flanc gauche d'une équipe, aurait pu devenir un de ces nombreux gamins qui se perdent trop tôt sur le Vieux Continent. Heureusement pour lui, l'Atlético l'a prêté successivement à Parana Clube en 2018, puis Fluminense en 2019.

"Je suis retourné au Brésil pour jouer et poursuivre ma progression", se souvient-il. "Ces prêts ont été positifs. Quand Monaco s'est présenté, j'avais beaucoup plus de vécu pour réussir".

- Six mois sans jouer -

Malgré plus de 70 joueurs sous contrat au début de l'été, la présence de Fodé Ballo-Touré ou Djibril Sidibé, Paul Mitchell, le directeur sportif du club, n'a pas hésité à débourser huit millions d'euros pour l'engager sur un contrat de cinq saisons. Signe que la nouvelle direction sportive monégasque compte sur lui.

"C'est un joueur très ambitieux, très agressif dans son attitude sur le terrain. C'est ce que nous souhaitons voir dans notre équipe", précisait Mitchell à sa présentation.

Pourtant, entre l'arrêt des compétitions en 2020 -alors qu'il était, cette fois-ci, prêté à Gremio-, son infection par le Covid-19 et une blessure à son arrivée à Monaco, Caio a cumulé plus de six mois sans compétition.

"Au début, il n'était pas au niveau physique pour jouer le football souhaité", analyse son entraîneur Niko Kovac. "Il a fallu du temps pour le préparer, du temps aussi pour changer de vie. Il continue son adaptation. Mais aujourd'hui, il est à un bon niveau".

Progressivement, ses qualités, notamment offensives, se révèlent et il vient d'enchaîner 13 matches dans une Ligue 1 qu'il trouve "très physique".

- "Beaucoup de facilités" -

Certes, Kovac espère le voir encore s'étoffer physiquement. Certes, le joueur avoue "chercher à améliorer l'aspect défensif" de son jeu. Mais "sur le plan technique, il est sûr, avec beaucoup de facilités et un super pied gauche", précise son coach.

"Il joue désormais avec confiance", ajoute-t-il. "A l'entraînement et en match, il montre de plus en plus ses qualités. Je suis content pour lui et pour l'équipe, qu'il aide."

Car Caio Henrique est "très à l'écoute", notamment "de ceux qui ont l'expérience, comme Cesc Fabregas ou Wissam Ben Yedder". Passeur décisif pour Volland contre Angers (3-0, 19e journée), son entraîneur lui avait alors fait remarquer que, sur l'action, il aurait pu servir Ben Yedder au premier poteau, en première intention.

La semaine suivante à Montpellier (3-2), il s'est appliqué à offrir à son capitaine son premier but dans le jeu depuis le 27 septembre.

"J'ai eu plusieurs offres en Europe, conclut le Brésilien. Monaco est le meilleur choix. Ici, la concurrence est saine, les jeunes jouent s'ils sont performants. On travaille dur et on continue à progresser."