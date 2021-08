L1: Monaco et Lille enfin lancés, Angers premier, Messi guetté

Lille et Monaco ont redressé la barre dimanche avec un premier succès acquis respectivement contre Montpellier et Troyes (2-1) dans une Ligue 1 dominée par Angers, vainqueur de Rennes (2-0) avant les débuts de Lionel Messi avec le Paris SG en soirée.

La venue de la superstar argentine à Reims, comme titulaire ou remplaçant au coup d'envoi (20h45), attire certes tous les regards. Mais le ballon rond ne s'est pas arrêté pour autant dans l'après-midi, et il y a eu du spectacle.

Strasbourg s'est donné de l'air avec une première victoire contre Brest (3-1). Clermont a effacé les deux buts d'avance de Metz (2-2), Lens s'est arraché pour rattraper Lorient (2-2) et Angers s'est hissé tout en haut de la L1 en domptant des Rennais réduits à dix.

Avec dix points, le SCO est aux anges, comme son très précoce attaquant Mohamed-Ali Cho (17 ans), qui a fêté sa toute récente convocation avec les Espoirs français avec un premier but chez les professionnels (88e, 2-0).

"Le coach m'a dit de ne pas trop m'enflammer, un premier but c'est le début des galères", en a plaisanté la révélation angevine.

- Clermont sur le podium -

Deux points derrière, l'enthousiasmant promu Clermont s'est accroché au podium en comblant un retard de deux buts face à Metz, une performance déjà réalisée la semaine passée à Lyon (3-3).

A Gabriel-Montpied, les Auvergnats sont parvenus à égaliser après la pause grâce au troisième but en quatre matches de l'attaquant kosovar Elbasan Rashani, la bonne pioche du recrutement.

Au niveau comptable, "c'est magnifique pour nous pour l'instant. Mais nous ne pouvons pas nous donner d'autre objectif que le maintien", a temporisé l'entraîneur Pascal Gastien.

Pour l'autre promu, Troyes, c'est la soupe à la grimace malgré les bonnes intentions affichées contre Monaco.

"Quand vous ne prenez qu'un point en quatre matches, c'est que vous ne méritez pas plus", a pesté l'entraîneur de l'actuelle lanterne rouge, Laurent Batlles.

- "Fighting Spirit" monégasque -

Les Monégasques retrouvent, eux, le sourire juste avant la trêve internationale grâce à un doublé du jeune milieu Sofiane Diop (40e et 58e). De quoi atténuer quelque peu le départ catastrophique en Ligue 1 et la cruelle élimination vécue mercredi en barrage retour de Ligue des champions, en prolongation contre Donetsk.

"On n'a pas joué un aussi beau football que face au Shakhtar mais les joueurs ont montré leur +fighting spirit+ aujourd'hui. C'est quand on se bat les uns pour les autres qu'on peut gagner et j'espère qu'on va s'appuyer là-dessus", a relevé l'entraîneur Niko Kovac.

A la reprise, le 12 septembre, l'ASM mettra cette ambition à l'épreuve de l'OM, séduisant vainqueur de Saint-Etienne (3-1) samedi et prochain visiteur de Louis-II.

Au classement, Marseille est talonné par Lens, bousculé par Lorient mais encouragé jusqu'au bout par un stade Bollaert chaud bouillant.

Menés à la pause, malgré l'ouverture du score de Jonathan Clauss sur coup franc, les Sang et Or ont évité la défaite grâce à un joli mouvement de Seko Fofana, buteur d'une volée en pivot à la 70e minute.

A une quarantaine de kilomètres de là, Lille a dominé Montpellier grâce à son attaquant canadien Jonathan David (57e, 2-1) à l'issue d'une rencontre indécise. Les champions de France en titre remontent à la 10e place du classement après quatre journées.