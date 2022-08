L1: Monaco s'impose à Strasbourg malgré les absences

Quatre jours avant son 3e tour retour de Ligue des champions à Eindhoven, Monaco a fait le plein de confiance en s'imposant à Strasbourg (2-1) malgré de nombreuses absences, samedi lors de la 1re journée de Ligue 1.

Quatre jours après son match nul (1-1) face au PSV à Louis-II pour son premier match officiel de la saison, l'ASM a été l'emporter dans l'ambiance bouillante de la Meinau grâce à des buts de Krépin Diatta (43e) et Sofiane Diop (53e).

Mais les Monégasques, pourtant dominateurs, se sont fait peur en fin de match après la réduction du score d'Habib Diallo (65e) et un nouveau but du Sénégalais refusé par la VAR pour hors-jeu dans le temps additionnel.

Sans Kevin Volland et Aleksander Golovin, suspendus, ni Wissam Ben Yedder, qui est resté sur le banc, les Azuréens ont affiché un visage très séduisant offensivement, comme en fin de match face à Eindhoven mardi, et auraient même dû l'emporter plus largement en se montrant plus efficaces.

Malgré le soutien inconditionnel de son public, qui avait encore rempli la Meinau, Strasbourg a eu du mal à freiner les offensives monégasques et a souffert défensivement. Bien muselés par l'arrière-garde monégasque, les attaquants ont eu du mal à exister et le RCSA a concédé sa première défaite à domicile en 2022.

La rencontre a été animée d'entrée avec une énorme occasion gâchée par Diop au bout de 20 secondes, mais le Monégasque avait été signalé hors-jeu. Sanjin Prcic a répondu d'une frappe limpide de 25 mètres bloquée par Alexander Nübel.

- Gelson Martins intenable -

Puis Diop, trouvé idéalement à l'entrée de la surface après une ouverture pour Gelson Martins, qui lui a laissé le ballon, a manqué son contrôle et Matz Sels a pu jaillir dans ses pieds pour écarter le danger (9e). Dans la foulée, le gardien belge a encore été décisif en détournant en corner une frappe flottante de Jean Lucas (13e).

Le portier alsacien a ensuite été vigilant sur une frappe d'Ismaïl Jakobs (29e) et devant le très inspiré Martins (35e).

Logiquement, l'ASM a fini pour ouvrir le score juste avant la pause: sur un corner, Axel Disasi a détourné le ballon et Diatta, à l'extérieur de la surface, a placé une superbe reprise de volée au ras du poteau (0-1, 43e).

Le RCSA a réagi dans la foulée mais Diallo a buté sur Nübel (45e), qui avait déjà capté peu avant un tir de Ludovic Ajorque (35e).

Au retour des vestiaires, la domination azuréenne s'est poursuivie, à l'image d'une nouvelle occasion signée Martins, qui a trouvé le petit filet extérieur (48e).

Peu après, Diop, malheureux jusque-là, a creusé l'écart en reprenant un tir de l'intenable Portugais détourné par Sels (0-2, 53e).

Alors que l'issue de la partie semblait scellée, Diallo a relancé le suspense en réduisant le score de la tête sur un centre de Thomas Delaine (1-2, 65e).

Les joueurs du Rocher ont néanmoins tenté inlassablement de marquer un troisième but, en vain. Ils ont aussi tremblé en fin de match, mais la VAR puis Nübel devant Adrien Thomasson (90e+3) ont permis d'engranger une victoire méritée.