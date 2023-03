L1: Monaco se relance vers le podium, Nice accroché mais ne perd toujours pas

Monaco a retrouvé le succès à Ajaccio (2-0) après trois matches sans victoire, et reste toujours en course pour le podium, tandis que Nice a eu peur à Lorient mais reste invaincu (1-1) depuis onze matches en Ligue 1, dimanche lors de la 28e journée.

Dans un match assez moyen où les Corses ont été réduits à dix pendant quarante minutes, les Monégasques ont ouvert le score par Ben Yedder (26e), qui rejoint Alexandre Lacazette avec 17 buts cette saison.

Après un coup franc de Caio Henrique, l'avant-centre a marqué du pied gauche, toujours à l'affût dans la surface après une parade réflexe du gardien Benjamin Leroy.

En fin de match (84e), Monaco a doublé la mise grâce à Krépin Diatta, alors qu'Ajaccio mettait du rythme pour égaliser.

Juste avant le deuxième but, le Corse Kevin Spadanuda a filé au but mais a été parfaitement stoppé par Axel Disasi, capitaine, qui a fait un beau retour pour tacler la frappe.

Un bon point pour le défenseur monesgasque, alors que William Saliba, le défenseur d'Arsenal, est forfait pour le rassemblement des Bleus et les qualifications pour l'Euro-2024. Disasi, venu au Qatar, pourrait le remplacer.

Avec 54 points, Monaco conforte sa quatrième place juste avant la trêve internationale, et se rapproche de l'Olympique de Marseille (3e, 56 points), qui se déplace à Reims dimanche soir.

- Khephren Thuram omniprésnt -

Pour Ajaccio, la situation est plus compliquée. Battus six fois lors des sept dernières journées, les Corses restent 18e et relégables.

Invaincu en Ligue 1 depuis le 11 janvier et seul représentant français dans une compétion européenne, Nice (7e, 44 points) a eu peur à Lorient, juste derrière les Azuréens au classement (8e, 44 points).

Menés au score dès la demi-heure de jeu, les hommes de Didier Digard, qui avaient été accrochés également le week-end dernier contre Nantes, ont égalisé, grâce à Gaëtan Laborde (77e).

Appelé pour la première fois avec les Bleus, Khephren Thuram a été omniprésent et a même failli provoquer un penalty pour Nice, finalement annulé par la VAR.

Tenu encore en échec, Nice perd des points pour l'Europe, derrière Rennes, qui joue e contre le Paris SG.

Dans un match de bas de tableau, Brest (16e) et Troyes (18e) se sont neutralisés (2-2). Dominateurs en première période, les Troyens pensaient avoir fait la différence grâce à Ripart et Rony Lopes, mais ont été repris par les Bretons et Del Castillo.