L1: Monaco surclasse Brest et revit

Monaco a remporté son deuxième succès consécutif de la saison en battant largement Brest (4-1) samedi soir au Stade Louis-II et renoue ainsi avec une spirale positive.

Avec sept points engrangés sur les trois dernières journées de championnat, Monaco, au jeu de plus en plus cohérent dans son dispositif en 3-4-1-2, remonte à la 12e place du classement, avec le même nombre de points que Lyon (9).

Mais surtout, la dynamique semble revenue sur le Rocher. Monaco est-il redevenu le Monaco européen? Le club de la Principauté peut-il réellement réussir ses objectifs de fin de saison? Il est forcément trop tôt pour répondre positivement.

En tout cas, la victoire méritée sur Brest, au sortir d'une rencontre maîtrisée, laisse présager des lendemains plus joyeux que les semaines et les mois qui viennent de s'écouler.

Face au promu breton, l'équipe de Leonardo Jardim a été plus forte dans tous les compartiments du jeu.

- Slimani triple passeur -

Le duo Ben Yedder-Slimani, dont chacun membre a marqué et où l'Algérien a été triple passeur décisif, a montré toute sa complémentarité. Au milieu, Bakayoko, véritable régulateur, a été impressionnant. Seule la défense a encore montré, par moments, quelques signes de fébrilité, comme lors de la réduction de l'écart par Mendy (3-1, 77e).

Certes, la volée de l'ancien Niçois sur le centre de Faussurier est exceptionnelle. Mais il devance trop facilement le Brésilien Jemerson, préféré au Chilien Maripan.

Excepté ce moment-là, Monaco n'a jamais rien craint. Au terme de la première période, les Rouge et Blanc avaient frappé onze fois au but et cadré à six reprises. Plusieurs fois, Larsonneur, le gardien brestois, a dû sortir le grand jeu. D'abord devant Slimani (10e), puis devant Ben Yedder (13e et 20e).

Il n'a cependant rien pu faire lorsque l'avant-centre international français s'est présenté pour la troisième fois devant lui. Bien décalé par une tête de Slimani, Ben Yedder a inscrit du droit son 5e but de la saison en L1, le 68e de sa carrière (1-0, 27e).

Sans Larsonneur, Monaco aura pu mener plus largement. Malheureusement pour lui, s'il a réussi une nouvelle parade en se jetant dans les pieds de Bakayoko, il a dû laisser sa place, touché par le ballon à l’œil (53e).

Son successeur, Leon, est allé chercher trois fois le ballon au fond de ses buts en une demi-heure. Il fait d'abord faute sur Ben Yedder. Slimani transforme le penalty après une discussion avec son compère d'attaque (2-0, 62e).

Slimani régale ensuite en contre. Une première fois pour Gelson Martins (3-1, 73e). Une deuxième fois pour Keita Baldé (4-1, 90e+1). C'est un début d'embellie sur le Rocher. Il devra se poursuivre samedi prochain à Montpellier...