L1: Monaco talonne Lens, Angers stoppe sa série noire

Freiné à Brest (1-1), Lens patine dans la course au podium de Ligue 1, que vise Monaco, implacable à Clermont (2-0), alors que deux séries ont pris fin dimanche: Strasbourg a enfin gagné à domicile et Angers a stoppé sa spirale record de 13 défaites.

- Lens frustré, Monaco lorgne le podium -

Lens au ralenti... Quatre jours après avoir chuté (1-0) contre Nice, le RCL n'a pas réussi à s'imposer à Brest dimanche après-midi pour la 22e journée et enchaîne un troisième match sans victoire en L1, qui sonne comme un coup d'arrêt.

Dans un match à l'ambiance électrique, un but de Jérémie Le Douaron (54e), peut-être entaché d'une décision contestable de l'arbitre en raison d'une main préalable, a donné l'avantage aux Brestois, avant l'égalisation de Jonathan Gradit sur un ballon cafouillé par le gardien brestois Marco Bizot (83e).

Ce nul permet au club breton de poursuivre son réveil sous la direction de son nouvel entraîneur Eric Roy... et ne fait pas les affaires de Lens.

L'équipe Sang et Or (3e, 46 pts) craint de laisser filer Marseille (2e, 46 pts), opposé à Nice en soirée (20h45), et le Paris SG (1er, 54 pts). Pire, elle voit revenir sur ses talons Monaco (4e, 44 pts), qui a une bonne tête de prétendant aux places qualificatives pour la Ligue des champions.

Appliqué et réaliste, le club de la Principauté a facilement disposé de Clermont grâce à Guillermo Maripan (3e) et Breel Embolo (13e). Une après-midi réussie pour l'équipe de Philippe Clement, qui reste sur 32 journées de L1 consécutives avec au moins un but inscrit et s'avance en pleine confiance avant de défier le PSG samedi prochain.

- Lorient à l'arrêt, fin de la spirale d'Angers -

Le spectaculaire mercato lorientais, pour l'heure, ne porte pas encore ses fruits. Après une défaite 4-2 à Reims mercredi, les Merlus ont enchaîné sur un nul frustrant (0-0) contre la lanterne rouge Angers, malgré la première titularisation de ses recrues Bamba Dieng, Jean-Victor Makengo et Romain Faivre.

Lorient reste septième (36 pts) tandis que pour Angers, ce nul est un soulagement: sa série record de défaites en L1 s'est arrêtée à 13 revers consécutifs.

Le SCO reste bon dernier (9 pts), mais a enfin pris un petit point, pour la première fois depuis septembre!

"On a arrêté l'hémorragie", a commenté l'entraîneur angevin Abdel Bouhazama. "Ça ne reste qu'un point. Mais pour la fierté (des joueurs), leur honneur, il fallait arrêter cette série qui était dure dans les têtes."

- Strasbourg se libère, Nantes respire -

Enfin, Strasbourg a gagné à la maison cette saison: grâce à un doublé de Habib Diallo (1re, 45e+1) et malgré une heure en infériorité numérique, le Racing a mis fin à sa longue disette à la Meinau aux dépens de Montpellier (2-0).

C'est un succès qui fait du bien aux Alsaciens, leur troisième seulement cette saison mais le premier devant leur public. Un soulagement pour l'équipe entraînée par Mathieu Le Scornet, toujours relégable (17e, 18 pts) mais qui revient à deux longueurs seulement d'un MHSC en pleine dégringolade (15e, 20 pts).

Au final, le carton rouge reçu par Jean-Eudes Aholou pour un tacle mal maîtrisé n'a pas profité à Montpellier, qui a en outre vu son président Laurent Nicollin, présent sur le banc, être exclu pour contestation.

"On a été zéro, ça fait quelque temps qu'on est zéro", a pesté le défenseur montpelliérain Maxime Estève au micro d'Amazon Prime Vidéo. "J'ai l'impression qu'on aurait pu jouer 6h30, on n'aurait pas mis un but."

De son côté, Auxerre (19e, 14 pts) n'a pu faire mieux qu'un nul 0-0 contre Reims mais, au moins, a mis fin à sa série noire de sept défaites consécutives en L1.

Et Ajaccio (18e, 18 pts) s'est incliné 2-0 à domicile contre Nantes, sur des buts d'Evann Guessand (64e) et Ludovic Blas (88e sur penalty). Une bouffée d'air frais pour les Nantais (13es, 25 pts), un nouveau coup dur pour les Ajacciens, englués dans la zone rouge...