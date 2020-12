L1: Montpellier pas un cadeau pour Lille, Paris attend la trêve

Lille va-t-il fêter Noël au sommet? Le leader de la Ligue 1 se déplace mercredi à Montpellier (21h00), 6e et pas vraiment un cadeau. De son côté, Paris s'avance diminué contre Strasbourg lors de cette 17e et ultime journée avant la trêve hivernale.

- Le choc: Montpellier-Lille -

Peut-être ne faudra-t-il pas attendre le 31 décembre pour assister au dernier feu d'artifice de l'année, entre deux des meilleures attaques de L1.

Même si elle est restée muette dimanche contre le PSG (0-0), l'attaque lilloise a inscrit 28 buts en 16 rencontres (contre 35 pour le PSG et 31 pour Lyon).

Les canonniers héraultais, 4e meilleure attaque (à égalité avec Brest), ont trouvé l'ouverture à 27 reprises, grâce notamment aux inévitables Andy Delort (7 buts cette saison, 5e meilleur buteur) et Gaëtan Laborde (5 buts).

Lille s'appuie sur son duo turc Burak Yilmaz - Yusuf Yazici, auteurs respectivement de 6 et 5 buts. Une paire qui devrait continuer à martyriser les défenses de L1: "On n'est pas dans une situation où il y a le besoin ou la volonté de vendre un joueur", a assuré vendredi Olivier Létang, nouveau président depuis la reprise du club vendredi par le fonds d'investissement Merlyn Partners.

- Le chiffre: 45 -

Malgré l'arrêt des compétitions au printemps pour cause de pandémie, le Paris SG a disputé la bagatelle de 45 matches sur l'année civile 2020, ce qui peut expliquer le nombre de blessés du club et le besoin de vacances des joueurs. Derniers blessés en date, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa et Allessandro Florenzi, touchés en fin de match contre Lille.

Depuis le début de la saison, le PSG a disputé 22 rencontres, et 27 depuis la sortie du confinement en juillet, sans compter les matches amicaux.

De quoi faire dire à Thomas Tuchel que trop, c'est trop: "Vous connaissez déjà mon avis. On va tuer les joueurs... On nous laisse toujours jouer à 9 heures (du soir). On manque de rythme pour manger, dormir, récupérer", a-t-il pesté dimanche.

- La stat: 13 matches sans défaite -

Absent de la scène européenne cette saison mais de retour au premier plan en Ligue 1, Lyon vient d'enchaîner 13 matches sans défaite, soit sa meilleure série d'invincibilité depuis 10 ans (octobre 2010 – janvier 2011) selon le statisticien Opta.

L'OL, encore 5e à l'issue de la 10e journée à 7 points du leader parisien, a refait tout son retard pour revenir à hauteur de Lille, qui s'est entre-temps emparé de la tête du classement.

- Le joueur: Ben Yedder au ralenti -

Auteur d'une première partie de saison encourageante, Wissam Ben Yedder (7 buts) marque le pas, tout comme l'ASM qui, après quatre victoires de suite, a connu trois fois la défaite, avant de se reprendre à Dijon (1-0).

Meilleur marqueur des Monégasques cette saison, l'ex-attaquant de Séville qui postule à une place en équipe de France pour le prochain Euro et a été touché par le Covid-19 il y a un peu plus d'un mois, n'a inscrit qu'un seul but sur ses sept derniers matches.

Mais il a tout de même été passeur décisif pour Kevin Volland dimanche à Dijon. Et il aura une séance de rattrapage mercredi avec la réception de Saint-Etienne (21h00).

Programme de la 17e journée de Ligue 1:

Mercredi 23 décembre

(19h00) Bordeaux - Reims

Nîmes - Dijon

Nice - Lorient

Rennes - Metz

Lens - Brest

(21h00) Paris SG - Strasbourg

Angers - Marseille

Monaco - Saint-Etienne

Montpellier - Lille

Lyon - Nantes