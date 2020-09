L1: on n'arrête plus le RC Lens !

Le RC Lens a réalisé une très belle prestation et enregistré son troisième succès consécutif face à Bordeaux (2-1) qui lui permet de monter provisoirement sur le podium de L1, samedi lors de la 4e journée.

Vainqueurs du Paris SG (1-0) et de Lorient (3-2) la semaine dernière, les Sang et Or ont confirmé leur bonne dynamique en l'emportant devant leur public grâce à des buts d'Ignatius Ganago (47e) et Gaël Kakuta sur penalty (59e). Samuel Kalu a réduit le score dans le temps additionnel pour les Girondins (90e+5).

Les joueurs de Franck Haise, qui n'ont cessé de presser les Bordelais et ont développé un jeu porté vers l'avant, ont empoché un succès largement mérité. Ils auraient pu l'emporter plus largement en se montrant plus efficaces, notamment lors de la première période.

Avec neuf points au compteur, les Artésiens grimpent sur la deuxième marche du podium derrière Saint-Etienne, qui jouera à Nantes dimanche.

Les Girondins, qui étaient invaincus et n'avaient pas encore encaissé le moindre but, reculent provisoirement au 11e rang. Samedi, ils n'ont pas existé sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis, encore une fois très bruyant malgré la jauge réduite.

D'entrée, Lens a mis la pression sur Bordeaux: après interception, Kakuta a filé seul au but mais a trop ouvert son pied et manqué le cadre (4e).

Le meneur de jeu lensois a ensuite lancé Ganago, qui a tiré juste à côté (15e), puis Floria Sotoca a décoché une frappe détournée par Benoit Costil (24e).

Le portier bordelais a ensuite repoussé un centre-tir de Jonathan Clauss (30e) et surtout une tentative à bout portant de Ganago, encore servi par Kakuta (38e).

- Ganago et Kakuta encore buteurs -

Bordeaux, qui n'a pas proposé grand-chose offensivement, s'est montré dangereux presque uniquement sur coup de pied arrêté, à l'image de la reprise de volée de Rémi Oudin à bout portant repoussée par Jean-Louis Leca (8e) ou de la tête de Laurent Koscielny au-dessus (17e). Le seul tir cadré est intervenu dans le temps additionnel par l'intermédiaire d'Otavio (45e+2).

Dès la reprise, les Artésiens ont été récompensés de leurs gros efforts de pressing: après avoir intercepté une remise en retrait de Rémi Oudin, Ganago a éliminé Costil et marqué dans le but vide (1-0, 47e).

Dans la foulée, les Sang et Or ont enfoncé le clou: Ganago a été déséquilibré dans la surface par Paul Baysse, qui a un reçu un second avertissement, et Kakuta a transformé le penalty (2-0, 59e).

Avec trois buts au compteur chacun, les deux joueurs lensois réalisent, à l'image de leur équipe, un très bon début de saison.

En supériorité numérique, le RCL a poursuivi sa domination sans toutefois parvenir a alourdir la marque. A l'inverse, c'est Kalu qui a réduit le score de la tête sur coup franc (2-1, 90e+5), sans conséquence.