L1: Nice veut poursuivre sa remontée, avant le derby du Nord

Après six victoires et deux nuls depuis l'arrivée de Didier Digard, Nice peut continuer sur sa lancée face à Auxerre vendredi (21h00) en ouverture de la 26e journée de Ligue 1 et s'approcher des places européennes avant le derby du Nord, Lens-Lille samedi (17h00).

Toujours aussi impressionnant depuis huit rencontres et le début de la phase retour, Nice a balayé Monaco (3-0) au Stade Louis-II lors de la 25e journée, avec Terem Moffi, enfin décisif, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. La suite rêvée après des victoires contre Lens, Lille et Marseille.

"On est dans une bonne dynamique, en confiance. Mais on ne regarde pas le classement. On a décidé de foncer tête baissée et on fera le point à la fin", a assuré Didier Digard dimanche à la fin du match.

Selon l'entraîneur, "la situation ne nous permet pas encore de croire à l'Europe".

Contre Auxerre (16e), les Aiglons, septièmes de L1 avec 41 points et à cinq unités de Rennes (5e), peuvent toutefois poursuivre leur remontée vers les places européennes et le podium, désormais à neuf points.

Surtout que Lille (6e), trois points devant Nice, se déplace à Bollaert chez son voisin Lens (4e), pour un derby du Nord déterminant dans la lutte pour l'Europe, à treize rencontres de la fin du championnat.

Lens, à l'arrêt après un match nul à Montpellier (1-1) lors de la dernière journée et une élimination contre Nantes mercredi en quart de finale de Coupe de France, doit se reprendre pour ne pas rester au pied du podium.

L'équipe de Franck Haise risquerait alors de laisser s'échapper ses deux rivaux dans la course à la Ligue des champions, Marseille et Monaco, qui se déplacent respectivement à Rennes et Troyes.

Le programme de la 26e journée:

Vendredi:

(21h00) Nice - Auxerre

Samedi:

(17h00) Lens - Lille

(21h00) Paris SG - Nantes

Dimanche:

(13h00) Troyes - Monaco

(15h00) Strasbourg - Brest

Reims - Ajaccio

Toulouse - Clermont

Montpellier - Angers

(17h05) Lyon - Lorient

(20h45) Rennes - Marseille

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Paris SG 60 25 19 3 3 62 23 39

2. Marseille 52 25 16 4 5 48 25 23

3. Monaco 50 25 15 5 5 53 34 19

4. Lens 50 25 14 8 3 39 20 19

5. Rennes 46 25 14 4 7 45 28 17

6. Lille 44 25 13 5 7 45 32 13

7. Nice 41 25 11 8 6 33 21 12

8. Lorient 39 25 11 6 8 38 36 2

9. Lyon 38 25 11 5 9 39 28 11

10. Reims 37 25 8 13 4 33 26 7

11. Toulouse 32 25 9 5 11 41 45 -4

12. Clermont 31 25 8 7 10 25 34 -9

13. Nantes 28 25 6 10 9 25 30 -5

14. Montpellier 27 25 8 3 14 36 46 -10

15. Strasbourg 22 25 4 10 11 30 43 -13

16. Auxerre 21 25 5 6 14 22 48 -26

17. AC Ajaccio 21 25 6 3 16 20 46 -26

18. Brest 20 25 4 8 13 26 42 -16

19. Troyes 19 25 4 7 14 34 55 -21

20. Angers 10 25 2 4 19 21 53 -32

NDLR: Les deux premiers sont qualifiés directement pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Le troisième disputera le 3e tour préliminaire. Le quatrième est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa. Le cinquième est qualifié pour les play-offs d'accès à la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence.

Si le vainqueur de la Coupe de France est classé parmi les cinq premiers, le cinquième est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa et le sixième pour les play-offs d'accès à la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence.

Les 4 derniers sont relégués en Ligue 2.