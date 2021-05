L1: Nîmes s'enfonce un peu plus face à Reims

Très mauvaise affaire pour les "Crocos": tenu en échec dimanche à domicile par Reims (2-2), Nîmes est la seule équipe en lutte pour le maintien à ne pas s'être imposée ce week-end lors de la 35e journée, et la Ligue 2 est un danger de plus en plus palpable.

A trois matches de l'épilogue, les Nîmois restent 19e et se sont donc enfoncés encore un peu plus dans le doute. Ce match nul face aux Rémois, conjugué aux succès de Nantes (18e) à Brest et de Lorient (17e) contre Angers, leur laisse en effet bien peu de chances de maintien direct.

Et même le ticket de barragiste ne sera pas simple à accrocher, entre un calendrier (déplacements à Metz et Rennes, réception de Lyon) loin d'être facile et une différence de buts défavorable face à ses rivaux.

En toute fin de match, les Gardois ont pourtant eu entre les pieds l'occasion d'arracher un succès qui valait cher, mais Lamine Fomba a gâché le cadeau de Zinedine Ferhat et désormais, cela sent le roussi pour l'équipe de Pascal Plancque.

Avant ce dénouement cruel, Nîmes avait signé un premier quart d'heure solide, mais sans efficacité. Ils l'ont payé à la demi-heure de jeu, alors que Reims avait déjà repris le contrôle du match, sur une frappe rasante du pied gauche de l'attaquant champenois Nathanaël Mbuku (1-0).

Nîmes a tout de même eu le courage de se relever de cette situation et a su rattraper puis dépasser Reims. C'est d'abord le capitaine Renaud Ripart qui a égalisé à la 47e minute, inscrivant au passage son dixième but de la saison, avant le but du 2-1 signé Moussa Koné à la 72e minute.

Revenu de loin, Nîmes n'a pourtant pas su conserver jusqu'au bout ces précieux trois points. Le jeune Alexis Flips en a en effet décidé autrement avec une frappe excentrée sans contrôle qui a fini dans les filets nîmois après avoir heurté le montant droit de Baptiste Reynet (2-2, 81e). Nîmes risque de le payer très cher.