L1: "Olympico" OL-OM arrêté, la 14e journée plombée par un nouvel incident

Le Marseillais Dimitri Payet touché par une bouteille d'eau, une rencontre définitivement interrompue: la Ligue 1 a revécu dimanche le triste épisode de Nice-OM fin août à l'occasion de "l'Olympico" Lyon-Marseille, arrêté dès la 5e minute et qui n'a jamais repris après deux heures d'attente.

La journée avait été riche en buts et rebondissements, la soirée est venue s'ajouter à la longue liste des incidents en tribunes et aux abords des stades cette saison en Ligue 1.

Le choc de la 14e journée avait à peine débuté quand Dimitri Payet a reçu une bouteille d'eau pleine sur le côté gauche du visage, lancée depuis le virage Nord du stade de l'OL.

Les joueurs des deux équipes ont regagné les vestiaires. Après deux heures d'attente et de tergiversations, entrecoupées d'une annonce de reprise du match par le speaker de l'OL vers 22h, la rencontre n'a pas repris.

Fin août déjà, le match entre Nice et l'OM avait été stoppé après un jet de bouteille sur le même Dimitri Payet. Le club niçois avait été sanctionné d'un retrait de deux points (dont un avec sursis) et le match rejoué le 27 octobre à Troyes (1-1).

"Après ces nouveaux faits extrêmement graves, la Commission de Discipline se réunira en urgence dès demain", a d'ores et déjà annoncé la Ligue de Football Professionnel.

- Nice nouveau dauphin -

Avant cette sombre soirée, Nice s'était emparé de la deuxième place derrière le Paris SG, au terme d'un match renversant à Clermont (2-1).

Avec 26 points, les Niçois sont à onze longueurs de Paris, vainqueur samedi de Nantes 3-1 au Parc des Princes, et devancent les Rennais, troisièmes, d'un point.

Mal embarqués après l'ouverture du score de Florent Ogier (16e), les Aiglons peuvent remercier Amine Gouiri, double buteur en fin de match (75e, 81e). L'attaquant compte désormais huit buts en Ligue 1. Avec ce quatrième revers de suite, les Clermontois sont désormais barragistes

Mis sous pression après la victoire samedi de Rennes face à Montpellier (2-0), les Lensois ont eux sombré à Brest et rétrogradent à la 4e place.

Quatre buts inscrits face à Troyes à Bollaert, quatre buts encaissés à Brest. En l'espace d'une trêve internationale, l'équipe de Franck Haise est passée d'un extrême à l'autre.

Les Lensois ont pris un but de la tête de Steve Mounié (3e) et du dos de Brendan Chardonnet (13e), puis deux superbes frappes de Romain Faivre (33e) et Jérémy Le Douaron (69e).

Les Brestois prolongent leur belle série avec une troisième victoire consécutive et remontent à la 13e place, eux qui étaient encore rélégables il y a quelques semaines.

Les Angevins, eux, n'avaient plus gagné depuis début octobre. Grâce à un penalty de Thomas Mangani (67e), le SCO s'est imposé 1-0 au stade Raymond Kopa face à Lorient (14e) et se hisse à la 6e place.

Angers est suivi de Strasbourg (7e) qui a sauvé le point du nul à La Meinau (1-1) après avoir longtemps été mené par Reims (15e). Les Rémois ont ouvert le score par Hugo Ekitike (22e), avant d'être rejoints dans le temps additionnel sur un superbe coup franc de Jean-Ricner Bellegarde (90+7).

- Les mal classés se rebiffent -

Après son premier succès en championnat contre Clermont début novembre (3-2), Saint-Etienne a confirmé son renouveau en allant gagner à Troyes 1-0 grâce à une frappe lointaine de toute beauté de Miguel Trauco (61e). Les Verts restent avant-derniers au classement mais reviennent à un point de la place de barragiste.

La lanterne rouge Metz a vécu un match fou à domicile face à Bordeaux. Menés 2-0, les Grenats ont finalement arraché le match nul 3-3 grâce notamment à un doublé d'Opa Nguette et en étant réduits à 10. Rémi Oudin a marqué un doublé pour les Bordelais qui quittent malgré tout leur place de barragiste avec ce nul (16e). Les Messins restent derniers mais ne perdent plus depuis trois matches.

Vendredi, le champion de France en titre Lille (12e) avait concédé le nul 2-2 à Monaco (8e) après avoir mené 2-0.