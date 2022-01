L1: Paris peine à Lyon, Nice reprend la 2e place

Le Paris SG, décimé par les absences, a été tenu en échec à Lyon en Ligue 1 (1-1), dimanche pour la 20e journée, marquée par le Covid-19 et la victoire de Nice, de nouveau dauphin du club parisien au classement.

Pour Paris, c'est une triste reprise. Au Groupama stadium et avec un effectif décimé -- Angel Di Maria positif au Covid-19, Lionel Messi à peine remis du virus, Neymar blessé... --, les hommes de Mauricio Pochettino ont manqué d'inspiration.

Dès la 8e minute, Lucas Paqueta a ouvert le score, comme au match aller remporté sur le fil par les Parisiens (2-1). Et comme en septembre, Paris a réagi en fin de rencontre, sans briller mais au forceps, grâce à Thilo Kehrer (76e).

Le leader parisien s'en est encore remis à Kylian Mbappé, mais l'homme à tout faire du PSG a manqué de réussite, touchant deux fois le poteau.

Sur le plan comptable, la série est terne: tandis que l'OL stagne au 11e rang, Paris enchaîne un quatrième match nul sur les cinq derniers matches de Championnat, et son avance se réduit en tête.

- Nice intraitable -

En effet, l'OGC Nice s'est rapprochée à 11 longueurs du leader, après sa victoire à Brest (3-0).

Rien n'a perturbé les hommes de Christophe Galtier en Bretagne. Ni les quelques cas de Covid qui touchaient l'effectif, ni les départs pour la CAN... Pas même l'exclusion sévère de Morgan Schneiderlin pour un tacle appuyé dès la 20e minute.

Les Brestois ont fini la rencontre écoeurés, par le gardien du Gym Walter Benitez et par le froid réalisme des trois attaquants azuréens, tous buteurs.

Kasper Dolberg (13e), Andy Delort (79e) et Amine Gouiri (90e+4) ont successivement marqué pour porter le total de points des Niçois à 36.

"Avec beaucoup de courage, d'abnégation et d'intelligence, on a su tenir le coup", s'est satisfait l'entraîneur Galtier. "Cette victoire est importante pour la dynamique, encore plus quand il y a autant d'absents entre la CAN et le Covid. Ça permet au groupe d'exister".

Nice reprend sa deuxième place de Ligue 1, délaissée vendredi au profit de Marseill après la victoire phocéenne à Bordeaux (1-0). L'OM est dépassé à la différence de but, sur un podium consolidé derrière le Paris SG.

Un premier écart semble d'ailleurs se créer avec le 4e, Rennes, battu sur le fil samedi à Lens (1-0) et toujours bloqué à 31 points.

- Strasbourg sans trembler -

Monaco (7e, 30 points) aurait pu se rapprocher du trio de tête en cas de victoire à Nantes, mais les joueurs du Rocher l'ont joué prudent sur la pelouse de Nantes, pour les débuts de leur nouvel entraîneur, le Belge Philippe Clement.

Privée de Wissam Ben Yedder, touché par le Covid-19, l'ASM s'est montré maladroite face au but. Mais les Nantais (9es, 29 pts), qui restaient pourtant sur trois succès de rang en L1, n'ont pas réglé la mire non plus. Les deux formations stagnent en première moitié de tableau après ce match sans but.

A l'image de Ben Yedder, la 20e journée de Ligue 1 est perturbée par la vague de contaminations au Covid-19: trois rencontres -- Lille-Lorient, Angers-Saint-Etienne et Montpellier-Troyes -- ont été reportées à cause de clusters détectés dans les rangs de Lorient, d'Angers et de Troyes.

Conséquence: le multiplex de dimanche ne comportait que deux rencontres, Clermont-Reims et Metz-Strasbourg.

Outre un triste 0-0 dans la première affiche, Strasbourg n'a pas tremblé pour infliger aux Mosellans, 19es, leur 10e revers de la saison (2-0). Ludovic Ajorque a marqué et offert une passe décisive pour Jean-Eudes Aholou. Le Racing est 8e avec 29 points.