L1: Paris retrouve le Parc, avant le choc des Olympiques

Après deux déplacements et avec Neymar remis d'un pépin physique, le Paris SG revient au Parc des princes vendredi (21h00) pour viser contre Angers une quatrième victoire d'affilée, avant le choc olympique entre Lyon et Marseille dimanche soir pour la 6e journée de Ligue 1.

Pour passer la trêve internationale en tête, le Stade rennais (1er avec 13 points) devra éviter tout faux-pas dimanche après-midi (17h00) à domicile contre Reims, alors que Lille, en embuscade deux points derrière, se déplace juste avant à Strasbourg chez un Racing (18e, 3 pts) en petite forme.

Après ses deux défaites initiales, le PSG de Thomas Tuchel (7e, 9 pts) n'a pour sa part pas de temps ni de points à perdre au moment de recevoir une équipe angevine qui alterne depuis le mois d'août les défaites et les succès, dont le dernier renversant contre Brest (3-2).

"Quand on va à Paris, on a 5% de chances de gagner", a estimé dans un entretien à l'AFP l'entraîneur Stéphane Moulin, sans s'avouer vaincu d'avance: "Mais le foot a ceci de formidable qu'il peut se passer plein de choses qui font que parfois, la logique est bafouée".

Les vice-champions d'Europe seront privés de Thilo Kherer (adducteurs) et Juan Bernat (genou) sur blessure, mais aussi de Layvin Kurzawa et Angel Di Maria, suspendus pour leur comportement antisportif durant le sulfureux PSG-OM du 13 septembre.

Neymar est pour sa part passé mercredi entre les gouttes de la commission de discipline, qui l'a disculpé de tout propos racistes ou homophobes faute de preuves évidentes, et la star brésilienne, victime d'une contracture au mollet droit, paraît rétablie pour affronter Angers, selon son entraîneur Thomas Tuchel.

En raison de la crise sanitaire, le derby du Languedoc entre Montpellier et Nîmes se jouera dimanche (13h00) à huis clos, le club héraultais ayant décidé de renoncer au millier de personnes autorisées pour ne pas "pénaliser, ni avantager certains de ses supporters".

Il n'y aura pas de bruit à La Mosson mais beaucoup d'enjeu, alors que le MHSC débute cette sixième journée de championnat sur le podium (3e, 10 pts) et avec la meilleure attaque de Ligue 1, partageant le même nombre de points que Saint-Etienne, Monaco et Lens derrière le leader Rennes.

Dans cette perspective, le duel entre Lensois et Stéphanois samedi (17h00) à Bollaert-Delelis vaudra cher. L'AS Monaco de Wissam Ben Yedder se déplace dimanche (15h00) à Brest.

Le week-end se termine sur un choc entre l'OL et l'OM, deux équipes rivales dans le doute après des derniers résultats décevants. Gagner devient encore plus urgent pour l'équipe de Rudi Garcia, en difficulté dimanche à Lorient (1-1) et qui stagne au 11e rang avec seulement six points en cinq matches joués.

Le programme (en heures françaises):

Vendredi:

(21h00) Paris SG - Angers

Samedi:

(17h00) Lens - Saint-Etienne

(21h00) Nice - Nantes

Dimanche:

(13h00) Montpellier - Nîmes

(15h00) Bordeaux - Dijon

(15h00) Metz - Lorient

(15h00) Brest - Monaco

(15h00) Strasbourg - Lille

(17h00) Rennes - Reims

(21h00) Lyon - Marseille

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Rennes 13 5 4 1 0 12 5 7

2. Lille 11 5 3 2 0 6 2 4

3. Montpellier 10 5 3 1 1 12 7 5

4. Saint-Etienne 10 5 3 1 1 8 5 3

5. Monaco 10 5 3 1 1 9 7 2

6. Lens 10 5 3 1 1 8 6 2

7. Paris SG 9 5 3 0 2 6 2 4

8. Angers 9 5 3 0 2 6 8 -2

9. Marseille 8 5 2 2 1 6 6 0

10. Nice 7 5 2 1 2 5 7 -2

11. Lyon 6 5 1 3 1 6 4 2

12. Bordeaux 6 5 1 3 1 3 2 1

13. Brest 6 5 2 0 3 9 12 -3

14. Nîmes 5 5 1 2 2 8 7 1

15. Nantes 5 5 1 2 2 5 7 -2

16. Lorient 4 5 1 1 3 8 10 -2

17. Metz 4 5 1 1 3 3 5 -2

18. Strasbourg 3 5 1 0 4 4 10 -6

19. Reims 1 5 0 1 4 3 8 -5

20. Dijon 1 5 0 1 4 3 10 -7

NDLR: Les deux premiers sont qualifiés directement pour la Ligue des champions (C1), le 3e disputera le 3e tour préliminaire.

Les 2 derniers sont relégués en Ligue 2.

Le 18e disputera sa place en L1 lors d'un barrage en matches aller/retour avec le club de Ligue 2 sorti vainqueur des pré-barrages.