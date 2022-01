L1: Paris retrouve Messi et corrige Reims grâce à Verratti et Ramos

Avec un quasi doublé de Marco Verratti et un but de Sergio Ramos, le Paris SG a battu Reims 4-0 dimanche au Parc des Princes et a retrouvé Lionel Messi après un mois d'absence, en clôture de la 22e journée de Ligue 1.

Après deux matches nuls contre Lorient avant la trêve (1-1) et à Lyon (1-1), Paris enchaîne un deuxième succès après celui contre Brest (2-0) le week-end dernier. L'équipe de Mauricio Pochettino conserve 11 points d'avance sur son dauphin Nice.

Le retour de la recrue star Lionel Messi a été éclipsé par un Marco Verratti très offensif et un Sergio Ramos buteur pour la première fois avec Paris.

Après quatre ans et demi sans marquer en Ligue 1, Verratti a d'abord soulagé ses coéquipiers en ouvrant la marque juste avant la pause, après une première période où les Rémois ont tenu tête aux Parisiens.

Si Paris a mis le pied sur le ballon lors du premier quart d'heure, Reims ne s'est ensuite pas contenté d'attendre, exerçant un pressing haut.

Après une tête de Danilo de peu au-dessus (23e) sur un corner d'Angel Di Maria, Bradley Locko a répondu par une frappe (28e) sans contrôle captée par Keylor Navas, titulaire en l'absence de Gianluigi Donnarumma, forfait en raison d'une gêne à un mollet.

Hugo Ekitiké, de retour après deux matches de suspension, a lui aussi sollicité le gardien costaricien quatre minutes plus tard (36e).

Entretemps, Kylian Mbappé avait buté sur Pedrag Rajkovic (32e) avant d'enrouler trop sa frappe (34e).

- Verratti, la longue attente -

C'est finalement Marco Verratti qui a fini par trouver le cadre, lui à qui il est souvent reproché de ne pas tenter sa chance.

Grâce à une frappe du gauche poteau rentrant (1-0, 44e), l'Italien a marqué son premier but en Ligue 1 depuis le 6 mai 2017 et une victoire contre Bastia (5-0). Il s'agit de son 10e but sous le maillot parisien toutes compétitions confondues.

Au retour des vestiaires, les Rémois n'ont pas abdiqué à l'image de Dion Lopi qui a trouvé les gants de Navas (56e).

Mais ils se sont à nouveau fait punir quand Ramos est venu inscrire son premier but sous le maillot parisien à la réception d'un corner frappé par Angel Di Maria. Coutumier des buts de la tête dans cet exercice, c'est du pied et à bout portant que le défenseur espagnol a marqué (2-0, 61e).

"C'est mon premier but avec le PSG, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres", a souhaité l'Espagnol au micro d'Amazon Prime après la rencontre.

Mauricio Pochettino s'est lui aussi réjoui, en conférence de presse, des buts de Verratti et Ramos, des "joueurs qui n'ont pas trop l'habitude de marquer souvent".

Le but de Ramos a été inscrit juste avant l'entrée en jeu de Lionel Messi (63e). Contaminé par le Covid-19 pendant la trêve hivernale, l'Argentin n'avait plus joué depuis la rencontre à Lorient le 22 décembre (1-1).

Mais quelques minutes plus tard, c'est à nouveau Verratti qui s'est illustré. L'Italien a récidivé d'une frappe du droit (67e, 3-0) déviée par le Rémois Wout Faes. Sur son site Internet, la Ligue a fait état d'un but contre-son-camp, à l'inverse du diffuseur Amazon Prime qui l'a attribué au milieu parisien.

Après un débordement et un centre de Mbappé, Faes a de nouveau dévié une frappe, celle cadrée de Danilo pour le 4-0 (76e).

Les Parisiens ont même failli ajouter un cinquième but par Mauro Icardi, finalement invalidé pour une main de l'Argentin (85e).

A trois semaines du choc en Ligue des champions contre le Real Madrid, les voyants semblent au vert pour Paris, qui a retrouvé sa star Messi et un peu le sens du spectacle.