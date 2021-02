L1: Payet permet à l'OM d'obtenir un point à Nantes

La sortie de crise est encore loin pour Marseille, qui n'a pu faire mieux que match nul (1-1), samedi à la Beaujoire, face à des Nantais à peine convalescents, lors de la 26e journée de Ligue 1.

Des Olympiens sauvés par un excellent jaillissement de Dimitri Payet pour une égalisation venant rattraper une énorme bourde de Steve Mandanda sur l'ouverture du score nantaise.

La 5e place se rapproche, mais l'OM a seulement réussi à se hisser à la hauteur de Rennes, qui joue dimanche à Montpellier, avant d'entamer un triptyque infernal avec Lyon, Lille et le Stade rennais en 8 jours.

Voguant de tempête en tempête cet hiver, Marseille enchaîne un 7e déplacement sans succès (3 défaites, 4 nuls) après avoir remporté 11 des 14 matches à l'extérieur précédents.

De leur côté, les Nantais s'extirpent provisoirement de la zone rouge, en dépassant à la différence de buts Lorient, qui reçoit Lille dimanche.

Après avoir enregistré la semaine dernière à Angers leur première victoire depuis début novembre, ils auront l'occasion de prendre le large devant un concurrent direct la semaine prochaine à Nîmes.

- La bourde de Mandanda -

Nasser Larguet, le directeur du centre de formation chargé de l'intérim à l'OM après le départ d'Andre Villas-Boas, avait choisi d'aligner le même onze que lors de la victoire mercredi face à Nice (3-2), pariant une nouvelle fois sur Bamba Dieng, Luis Henrique et sur Saif-Eddine Khaoui.

Si l'international tunisien, auteur d'un doublé mercredi, s'est encore montré pressant, les deux jeunes attaquants n'ont pas réussi à exister et ont dû céder leur place à la mi-temps à Valère Germain et Valentin Rongier, qui faisait son retour à la Beaujoire.

Malgré 70% de possession de balle en première période, les Marseillais se sont montrés beaucoup trop timorés pour se créer de réelles occasions, tandis qu'en face, les Nantais restaient concentrés mais peu pressants en défense, se contentant eux aussi de longs ballons vers l'avant. Au final, 45 minutes sans le moindre tir cadré de part et d'autre.

Le rythme s'est enfin accéléré au retour des vestiaires, et grâce en partie au gardien marseillais, qui a complètement raté son dégagement sur une passe en retrait anodine d'Alvaro. Venu au pressing, Ludovic Blas n'a eu qu'à pousser la balle dans le but vide (1-0, 40e).

Piqués, les Marseillais ont tenté de réagir, menés par un Dimitri Payet soudain très remuant. Et après une tête trop croisée de Duje Caleta-Car, c'est le fantasque milieu marseillais qui s'est chargé d'égaliser.

- Payet surgit et égalise -

Sur un ballon récupéré par Rongier et centré par Yuto Nagatomo, Payet a surgi dans l'axe pour tromper Alban Lafont d'une reprise du droit (1-1, 69e).

Dans un climat de plus en plus tendu, les occasions se sont alors précisées de part et d'autre mais sans aboutir: Imran Louza a été à quelques centimètres de couper un centre de la tête (72e), Payet a obligé Lafont à se détendre sur une frappe flottante quasiment de la ligne médiane (79e)...

Pas de quoi rassurer ni calmer la colère des supporters des deux équipes, vent debout contre leurs dirigeants.

Vendredi, les six groupes de supporters de l'OM, réunis lors d'une rare conférence de presse commune, avaient de nouveau réclamé le départ du président du club, Jacques-Henri Eyraud. La direction de l'OM avait pour sa part menacé en début de semaine de rompre la convention qui lie le club et ces associations après les graves incidents au centre d'entraînement de la Commanderie en janvier.

Parallèlement, la fronde ne faiblit pas non plus contre Waldemar Kita, propriétaire et président du FC Nantes raillé pour sa gestion erratique du club. Samedi, quelques centaines de supporters nantais ont encore manifesté contre le "FC Kita", comme avant chaque match à la Beaujoire depuis décembre.