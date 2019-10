L1: pour Lyon et Garcia, il est grand temps de réagir

"Plus de place pour se lamenter": l'entraîneur de l'OL Rudi Garcia évoque des joueurs "frustrés" par le nul contre Dijon (0-0) et la défaite à Benfica (2-1) et estime la victoire "impérative" samedi contre Metz (20H00) pour, enfin, lancer son mandat aux commandes de Lyon.

"Il est normal que nous soyons inquiets, nous sommes 17e au classement, c'est la moindre des choses", assure le technicien, qui tente toutefois de partager son enthousiasme alors que son équipe reste sur huit matches sans victoire en championnat.

Passage en revue des points chauds qui animent les journées de l'entraîneur rhodanien à la tête de son nouvel effectif.

. L'OL toujours à mi-temps

"Nous serions bien intentionnés de livrer un match complet contre Metz", prévient Rudi Garcia.

Ce n'est pas nouveau en effet, l'équipe lyonnaise a l'habitude, comme la saison dernière, de ne jouer qu'une période sur deux. Cela ne se dément pas depuis la prise de fonction de l'ancien entraîneur de Marseille qui ne fait donc pas, encore, mieux que Bruno Genesio ou Sylvinho.

Face à Dijon puis Benfica en Ligue des champions, l'OL a attendu la mi-temps pour se montrer déterminé et prendre le match à son compte. Sans pouvoir gagner.

"Je vois plus les signes d'une équipe plus convalescente que malade qui n'est pas loin, si elle fait tourner la réussite, de gagner un match. Mais il faudra dès les premières secondes contre Metz et jusqu'à la fin, être capable de montrer ce que nous avons fait en seconde période contre Dijon et Benfica", plaide Garcia.

. Des leaders à trouver

Le directeur sportif, Juninho, a plusieurs fois souligné depuis sa prise de fonction "l'absence de leaders" dans l'effectif.

Memphis Depay doit être capitaine contre Metz. Après Marcelo et Anthony Lopes, ce sera déjà le troisième à porter le brassard depuis l'arrivée de Garcia, un signe que personne ne se dégage.

Cela porte même à quatre capitaines pour trois mois de saison avec Jason Denayer, qui avait été choisi par Sylvinho...

Mais Rudi Garcia a évoqué vendredi en conférence de presse une réunion tenue jeudi, entre leaders. Lesquels ? Il n'a pas répondu.

Mais s'est voulu rassurant: "On voit les vrais hommes, ceux qui ont du caractère et ceux qui peuvent tirer les autres vers le haut qui font tout pour forcer la réussite dans les périodes difficiles. Moi qui arrive et qui découvre le groupe, c'est franchement intéressant et assez exaltant", a-t-il glissé.

. Un rythme à gérer

Depuis son arrivée, Rudi Garcia n'a pas eu de possibilités de travailler en profondeur sur des principes de jeu précis. La première semaine, les internationaux étaient absents et, depuis, l'équipe joue deux fois par semaine.

"J'ai hâte d'être à la fin du match contre Metz avec trois points de plus et une victoire, mais la semaine prochaine sera enfin complète avec tout le monde pour travailler sur la séquence de matches très importants qui viennent ensuite", commente Garcia.

Après Metz, Lyon devra jouer à Toulouse. Et c'est ensuite que cela se corsera, avec la réception de Benfica, suivie d'un déplacement particulier pour le coach, à Marseille, son ancien club. Avec, à chacune de ces rencontres, des progrès exigés.