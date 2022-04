L1: Rennes consolide sa place sur le podium

Malmené en début et en fin de rencontre, Rennes a toutefois réussi à engranger un précieux succès à Reims (3-2) qui lui permet de s'emparer de la deuxième place de L1, samedi lors de la 31e journée.

Les Bretons pensaient s'être mis à l'abri après un doublé de Benjamin Bourigeaud (39e, 43e) et une nouvelle réalisation de Martin Terrier (60e), mais ils ont tremblé après les buts de Maxime Busi (60e) et Jens Cajuste (80 s.p.).

Le Stade rennais, qui réalise une impressionnante série de six victoires et un nul et 24 buts marqués lors de ses sept derniers matches, a consolidé sa place sur le podium et s'affirme de plus en plus comme l'équipe en forme de cette fin de saison.

Avec 56 points au compteur, les Bretons sont repassés devant Marseille, qui reçoit Montpellier dimanche, à la différence de buts. Ils ont également mis la pression sur Strasbourg (4e, 51 pts) et Nice (5e, 51 pts), qui auront des rencontres difficiles dimanche face à Lyon et à Lens.

Reims (13e, 36 pts), qui a réalisé un bon match, pourra regretter son manque d'efficacité et n'a toujours pas assuré son maintien même s'il est en bonne voie.

Les Champenois ont réalisé une très bonne entame face à des Bretons fébriles défensivement. Ainsi, après un ballon perdu par Baptiste Santamaria, Valon Berisha s'est retrouvé seul à l'entrée de la surface mais n'a pas cadré sa frappe (3e).

Dans la foulée, c'est Warmed Omari qui s'est fait chiper le ballon par Marshall Munetsi, qui s'est infiltré dans la surface et a buté sur Dogan Alemdar (4e).

Nathanaël Mbuku a ensuite perdu son duel face au portier breton (25e). Et quelques instants plus tard, Omari a détourné un centre de Ghislain Konan, obligeant Alemdar à réaliser une nouvelle parade (26e).

- Bourigeaud intenable -

Le Stade rennais a fini par se réveiller et a assommé son adversaire en quelques minutes. Après une tête de Nayef Aguerd bloquée par Predrag Rajkovic (34e), Bourigeaud n'a pas laissé passer sa chance sur un centre de Gaëtan Laborde et a battu de près le gardien rémois d'une tête puissante (0-1, 39e).

Peu après, le milieu de terrain a doublé la mise, à la conclusion d'une belle action collective avec un peu de réussite puisque son tir a été dévié par Wout Faes (0-2, 43e).

Au retour des vestiaires, les Bretons ont poursuivi leur domination et n'ont pas tardé à creuser l'écart grâce à Terrier, qui a débordé Thomas Foket avant de marquer du droit son 18e but de la saison en L1 (0-3, 58e).

Mais les Champenois ont immédiatement réagi et sont parvenus à réduire le score grâce à Maxime Busi de la tête (1-3, 60e).

Ils ont ensuite bénéficié de deux penalties coup sur coup: Moussa Doumbia a buté sur Alemdar (78e) mais Cajuste n'a pas tremblé pour relancer le suspense (2-3, 81e).

Comme en début de partie, Rennes s'est montré fébrile sous la pression rémoise dans les dernières minutes mais a réussi à préserver l'essentiel, sa victoire capitale.