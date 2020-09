L1: Rennes, Monaco et Lille en tête, PSG-OM en vue au Parc des Princes

Rennes, Monaco et Lille, vainqueurs respectifs de Nîmes (4-2), Nantes (2-1) et Metz (1-0), ont confirmé leur bon début de saison et se sont hissés en tête de la Ligue 1 dimanche lors de la 3e journée, qui se conclut par le choc PSG-OM en soirée (21h00)

Au Stade Louis-II, Monaco a maîtrisé les Canaris grâce aux premiers buts en L1 des jeunes Sofiane Diop (5e) et Willem Geubbels (65e), qui ont offert la 1000e victoire de l'histoire du club dans l'élite.

Avec 7 points, les Monégasques partagent la tête du classement avec Rennes et Lille, mais ce sont les Bretons qui sont leaders à la meilleure différence de buts. De quoi rendre alléchant le programme de la 4e journée, avec un Rennes-Monaco le 19 septembre.

A Nîmes, les Crocodiles ont subi la loi du nouveau buteur rennais Serhou Guirassy, auteur d'un doublé.

L'ancien Amiénois a d'abord ouvert le score d'une belle frappe enroulée (12e), servi par une passe en profondeur de Raphinha. Puis il a ajusté Baptiste Reynet à bout portant (39e), servi par Flavien Tait.

Combatifs, les Nîmois lui ont répondu à chaque fois, d'abord avec une grosse frappe d'Andrés Cubas (36e) à l'entrée de la surface, puis au bout d'une patiente contre-attaque conclue par Zinedine Ferhat (55e).

Mais Nayef Aguerd a inscrit le but de la gagne (72e) pour les Bretons, à la reprise d'un coup franc, poussant le ballon entre les jambes de Reynet. Bourigeaud a scellé la rencontre au bout du temps additionnel (90e+7).

De son côté, Lille l'a emporté sur Metz in extremis.

Au stade Pierre-Mauroy, Luiz Araujo a délivré le Losc (88e) à la conclusion d'une belle action collective. Servi par un centre en retrait de Domagoj Bradaric, le Brésilien entré en jeu peu avant a trompé Alexandre Oukidja et fait craquer le 5-4-1 des Grenats.

- Lancée lensoise -

Un retourné, un renversé. A Lorient, Lens a remporté le duel des promus (3-2) avec un somptueux retourné acrobatique de sa recrue Facundo Medina.

Les Sang et Or, gonflés à bloc après leur victoire (1-0) sur le Paris SG à Bollaert jeudi, ont encaissé le premier but au Moustoir, par Adrian Grbic (14e), validé après un long recours à l'arbitrage vidéo.

Mais en trois minutes, ils ont repris l'avantage, d'abord par un penalty de Gaël Kakuta (31e) consécutif à une faute de Julien Laporte. Et surtout par le splendide ciseau de Medina (34e), le premier but en L1 du jeune Argentin. Ignatius Ganago, lancé seul vers Paul Nardi, a finalement fait le break (63e), rendant insignifiant le penalty inscrit dans les arrêts de jeu par Yoanne Wissa (90e+3).

Angers s'est imposé à domicile (1-0) contre Reims grâce à son buteur Stéphane Bahoken, servi par une incroyable passe au sol d'Antonin Bobichon (55e). Reims a souffert de l'exclusion de son défenseur Wout Faes pour un pied haut dans la surface (42e), même si le gardien champenois Predrag Rajkovic a arrêté le penalty provoqué par le Belge.

Enfin, Brest engrange ses premiers points avec sa victoire (2-0) à Dijon, qui a fini à 10 et reste désespérément engoncé en bas du classement.