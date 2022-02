L1: répétition générale au Paris SG, OL-Nice en point d'orgue

Le Paris SG prépare son huitième de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid avec la réception délicate de Rennes vendredi (21h00), à la veille de Lyon-Nice, duel de candidats à l'Europe qui animera la 24e journée de Ligue 1.

A quatre jours du choc de la C1, le PSG part en quête de confiance et de certitudes, face à un adversaire qui lui réussit plutôt mal. Les Bretons ont gagné deux des quatre dernières confrontations face au leader actuel de L1, dont la dernière, au match aller en Bretagne (2-0).

Ce jour-là, le trio Lionel Messi-Neymar-Kylian Mbappé avait été éteint par le réalisme de Gaëtan Laborde et Flavien Tait, dans ce qui reste encore la seule défaite parisienne cette saison en championnat.

Vendredi, Paris comptera aussi ses blessés: Neymar, quasiment remis d'une entorse d'une cheville contractée fin novembre, a déclaré forfait et espère encore être opérationnel contre le Real. Tout comme Sergio Ramos, touché à un mollet et absent vendredi.

Ander Herrera est lui aussi forfait, et plusieurs pépins récents handicapent certains partenaires (Angel Di Maria, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum) à des degrés divers.

Rennes a, de son côté, retrouvé un peu de sa superbe le week-end dernier en réalisant un match solide contre Brest (2-0), avec une première mi-temps brillante.

"On a retrouvé beaucoup de principes de jeu offensif", souligne l'entraîneur Bruno Genesio. "Maintenant il faut confirmer." Les Bretons iront à Paris sans leurs supporters, interdits de déplacement dans la capitale après avoir allumé des fumigènes en Coupe de France.

- L'OL dans l'urgence -

Samedi soir (21h00), deux candidats à l'Europe battus durant le week-end chercheront à reprendre de précieux points: Nice et Lyon.

Les Aiglons, qui ont abandonné leur deuxième place à l'OM après une défaite surprise contre Clermont en Ligue 1 (1-0), ont réagi en quart de finale de Coupe de France face aux Marseillais (4-1), mercredi soir.

Quant aux Lyonnais, ils ont été dépassés à Monaco (2-0) malgré les débuts de leurs recrues Romain Faivre et Tanguy Ndombélé, et pointent à une indigne 8e place (34 pts), à deux unités des Monégasques, 6e.

En cas de victoire de l'OL, il n'y aurait plus que cinq points d'écart entre Lyon et Nice, et la course au podium se verrait relancée.

Strasbourg, 4e à quatre points de Nice, pourrait alors s'en rapprocher un peu plus en cas de succès dimanche (15h00) à Angers, tout comme Monaco qui reçoit Lorient à 13h00.

Moins bien placés, Montpellier (7e, 34 pts) et Lille (11e, 32 pts) ont aussi l'occasion de se replacer: ils s'affrontent samedi (17h00) après avoir tous deux perdu lors de la journée précédente.

La lanterne rouge Saint-Etienne visera un troisième succès de suite en Ligue 1 sur la pelouse de Clermont dimanche (15h00), avant le déplacement du dauphin marseillais à Metz en clôture du week-end (21h00).

Programme de la 24e journée de Ligue 1

Vendredi:

(21h00) Paris SG - Rennes

Samedi:

(17h00) Montpellier - Lille

(21h00) Lyon - Nice

Dimanche:

(13h00) Monaco - Lorient

(15h00) Nantes - Reims

Clermont - Saint-Etienne

Brest - Troyes

Angers - Strasbourg

(17h05) Lens - Bordeaux

(20h45) Metz - Marseille