L1: reprise sous le signe du Covid, OL-PSG en vedette

Amputée de trois rencontres à cause de la nouvelle vague de Covid-19 due au variant Omicron, la reprise de la Ligue 1 en 2022 promet deux chocs ce week-end, Lyon-Paris SG dimanche soir et Lens-Rennes samedi, l'occasion pour Kylian Mbappé et Gaëtan Laborde de briller.

- Le choc: Lyon-PSG, Mbappé sur sa lancée ? -

Dimanche soir (20h45), le Paris SG de Mbappé, leader du Championnat, se rend à Lyon, qui n'a plus gagné toutes compétitions confondues depuis la fin novembre et stagne au 13e rang avec un match en retard.

L'attaquant parisien a commencé 2022 en trombe, comme il avait terminé 2021: il a signé un triplé à Vannes en Coupe de France (4-0) lundi, et son 150e but sous le maillot parisien au passage.

Le joueur de 23 ans vise désormais les 156 buts de Zlatan Ibrahimovic, deuxième meilleur buteur de l'histoire du club derrière Edinson Cavani (200 buts).

L'OL lui réussit bien. "Kyky" a déjà marqué 11 buts face à ce club dans sa carrière: seul Dijon a flanché plus souvent que Lyon face aux tentatives du Bondynois.

Mais les duels entre l'OL et le PSG sont toujours spectaculaires et souvent accrochés, à l'image du match aller au Parc des princes, remporté 2-1 par les Parisiens dans les toutes dernières minutes grâce à un but de Mauro Icardi.

La saison dernière, les Lyonnais avaient même gagné à Paris (1-0) avant de s'incliner 4-2 au match retour, avec un doublé de... Mbappé.

Pour cette rencontre, l'incertitude règne sur la présence de Lionel Messi, testé positif au Covid-19 durant les fêtes mais de retour à Paris et à nouveau négatif. Neymar, lui, est toujours blessé.

- Le joueur: Laborde cherche un second souffle -

Sacré meilleur joueur de Ligue 1 du mois de novembre, le Rennais Gaëtan Laborde vit depuis décembre une petite crise d'efficacité, avec aucun but au compteur en six matches pour celui qui en a déjà inscrit 14 toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Souvent bien muselé par les défenses, mais également moins précis face au but à l'image de son tir au but manqué lors de l'élimination en 16e de finale de la Coupe de France face à Nancy, l'ancien Montpelliérain espère retrouver l'efficacité lors d'un match important pour les places européennes à Lens (9e) samedi (21h00).

Cette mauvaise passe suit surtout celle de Rennes, qui a glissé au 4e rang après avoir perdu trois fois en décembre, mois au cours duquel Laborde a tout de même réalisé deux passes décisives.

"On ne peut pas vendanger autant d'occasions nettes, que ce soit en Championnat ou en Coupe de France, sans se mettre en danger à un moment donné", a prévenu l'entraîneur Bruno Genesio après la débâcle contre Nancy en Coupe.

- Le chiffre: plus de 100 joueurs touchés -

Depuis Noël, plus de 100 joueurs de Ligue 1 ont été testés positifs au Covid-19 selon un décompte réalisé par l'AFP, preuve que la nouvelle vague de contaminations n'épargne pas le football professionnel.

Désormais contraints de tester tous leurs joueurs, même ceux disposant d'un schéma vaccinal complet, 48 heures avant chaque match, les clubs redoutent chaque jour de nouveaux cas.

Trois rencontres du week-end ont déjà été reportées pour raisons sanitaires: Angers - Saint-Etienne, Lille - Lorient et Montpellier - Troyes, à cause de clusters au SCO, chez les Merlus et à l'Estac, tous présentant au moins 11 joueurs touchés dans leur liste officielle de 30 joueurs.

Et même les matches maintenus se disputeront dans l'ombre de la pandémie et de son variant Omicron: le Paris SG devra par exemple faire sans deux titulaires récemment testés positifs, Angel Di Maria et Gianluigi Donnarumma.

- Le programme de la 20e journée de Ligue 1 -

Déjà joué vendredi:

Bordeaux - Marseille 0-1

Samedi:

(21h00) Lens - Rennes

Dimanche:

(13h00) Brest - Nice

(15h00) Clermont - Reims

Metz - Strasbourg

(17h05) Nantes - Monaco

(20h45) Lyon - Paris SG

- Matches reportés -

Mercredi 26 janvier:

(19h00) Angers - Saint-Etienne

Dates à définir:

Lille - Lorient

Montpellier - Troyes