L1: "réserve" déposée et colère de Rennes après le but refusé contre Brest

Rennes a "posé une réserve" technique sur le résultat du derby contre Brest (0-0), où un but de Raphinha a été refusé, samedi soir, a appris l'AFP auprès du club présidé par Olivier Létang, qui s'est par ailleurs expliqué dans un long communiqué.

Raphinha, recrue brésilienne de Rennes, a marqué à la 65e minute alors que deux Brestois s'étaient téléscopés, le gardien Larsonneur et son coéquipier Castelletto, laissant ainsi le but grand ouvert. De quoi provoquer plusieurs minutes de contestation côté brestois, l'arbitre Clément Turpin ayant tardé à siffler après le choc entre les deux joueurs. Puis il a demandé l'aide de la VAR (assistance vidéo à l'arbitrage) pour finalement annuler le but, cinq minutes plus tard, à cause d'une poussette du Rennais Siebatcheu sur Castelletto.

"Il y a deux situations qui sont pour le moins ambigües", estime le président Létang dans un texte posté après le match sur le site du club rennais.

"En première période, il y a un penalty non sifflé (pour une faute) sur Raphinha. On a revu les images, il y avait faute. À aucun moment, il n'y a eu consultation du VAR", regrette d'abord le dirigeant.

"Et il y a ce fait du match qui est assez important. À la 65e minute, le but est dans un premier temps validé par l’arbitre après échanges avec ses collègues qui avaient les images. C’est allé très vite, il a alors largement pris le temps d’analyser la situation", juge le président rennais.

"Puis après avoir demandé à plusieurs reprises aux Brestois d'engager, il y a eu une intervention extérieure, puis les joueurs, des palabres. L'arbitre est revenu sur une situation qu’il avait mesurée et partagée. C’est forcément particulier, quelque chose que je n'avais jamais connu", ajoute-t-il.

"On ne va pas entrer dans la parano, mais..."

"Heureusement, on s’est expliqués avec beaucoup de calme avec les Brestois en fin de match", ajoute Olivier Létang. Mais il continue: "On s'aperçoit que sur les derniers matches, cinq points se baladent quelque part. On se pose des questions par rapport à des décisions arbitrales particulières".

"On ne va pas entrer dans la parano ou la théorie du complot mais il faut s’interroger. Cela veut dire quoi ? La prochaine fois qu’une décision ne nous est pas favorable, on n’engage pas ? Au delà du Stade Rennais F.C., ce sont des situations que l’on ne peut pas revoir cette saison", conclut le président Létang.

"On est frustrés, déçus, car il y a de l'incompréhension totale sur la séquence de la 65e minute de jeu (...) Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a eu la pression des joueurs brestois, et il est revenu sur sa décision", a déclaré l'entraineur de Rennes Julien Stéphan en conférence de presse.

Autre son de cloche de la part d'Olivier Dall'Oglio, le coach brestois: "Peut-être qu'on aurait pu éviter tous ces palabres si on était allé voir ce qui s'est passé: il y a eu une poussette sur Castelletto, qui vient percuter son gardien. Les joueurs s'arrêtent complètement, ils n'ont pas pu inventer qu'ils avaient entendu un coup de sifflet".

"Est-ce que la VAR a fait son boulot ?", a ajouté Dall'Oglio. "Je comprends le problème, mais on a la VAR. Les gars qui sont dans la régie ont 4-5 caméras pour voir la faute. Donc comment on n'a pas vu cette faute, c'est la première chose. M. Turpin n'a pas été vraiment aidé. Ca crée une polémique. Mais s'il y avait eu but, et qu'il avait été validé, cela aurait été grave aussi".