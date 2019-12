L1: Saint-Etienne se reprend bien et met Nice en déroute

Saint-Etienne, battu à Rennes dimanche, a retrouvé son efficacité et bien réagi en infligeant une déroute à Nice (4-1), mercredi, lors la 16e journée de Ligue 1.

Avec ce sixième succès sur leurs neuf dernières rencontres de championnat (2 nuls, 1 défaite), les Verts sont désormais 5es, grâce notamment à un doublé de Denis Bouanga.

Ils sont devancés par Lille (4e) à la différence de buts (+5 contre 0) tandis que les Aiglons, qui n'ont plus enchaîné deux victoires de rang depuis la 2e journée, restent dans la seconde moitié du tableau (14es).

Cette saison, l'ASSE, qui remporte là sa troisième victoire à domicile et son succès le plus large, n'avait battu sur son terrain que Lyon (1-0) et Monaco (1-0) pour sept résultats nuls et une défaite, toutes compétitions confondues.

Dans leur Chaudron, les Foréziens n'avaient également inscrit, au mieux, que deux buts contre Toulouse et Amiens (2-2).

Leur impuissance à domicile, notamment due à un manque de percussion, est l'une des raisons de leur élimination prématurée de la Ligue Europa avant même la 6e journée de l'épreuve pour laquelle les Stéphanois joueront un match sans enjeu à Wolfsburg.

Les Verts, résolument offensifs, ont cette fois-ci fait preuve d'efficacité pour une performance très aboutie.

Ils ont rapidement pris l'avantage sur un penalty transformé par Bouanga, accordé après visionnage de la vidéo assistance pour une faute de main de Youssef Attal (10).

Bouanga a une nouvelle fois été déterminant en inscrivant le quatrième but de son équipe d'une reprise de la tête sur un coup franc joué par Romain Hamouma (58).

Il a aussi délivré une passe décisive sur corner pour permettre au jeune défenseur Wesley Fofana (19 ans) de marquer, de la tête, pour la première fois en Ligue 1 (41).

Entre-temps, Nice a égalisé par Kasper Dolberg à la reprise d'un coup franc joué par Wylan Cyprien mal repoussé par Stéphane Ruffier (1-1, 15) avant que Saint-Etienne ne reprenne l'avantage avec un but inscrit par Hamouma, qui faisait sa rentrée après une blessure, bien servi par Franck Honorat (38).