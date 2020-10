L1: sept de suite pour le PSG, Rennes tient le rythme

Le Paris SG a consolidé sa place de leader en allant décrocher (3-0) samedi à Nantes sa septième victoire consécutive en Ligue 1, pour reprendre trois points d'avance sur Rennes qui a renversé Brest (2-1).

L'équipe de Thomas Tuchel, remaniée par rapport au onze victorieux (2-0) du Basaksehir mercredi à Istanbul en Ligue des champions, avec notamment Presnel Kimpembe, Marquinhos et Alessandro Florenzi laissés au repos, compte 21 points.

Son premier poursuivant, Lille, peut revenir à sa hauteur en cas de victoire face à Lyon dimanche (21h00).

Ander Herrera, joliment servi dans la surface de réparation par une passe en retrait de Kylian Mbappé, a ouvert le score pour les Parisiens au retour des vestiaires (47e).

Et Mbappé a doublé la mise sur un penalty qu'il a lui-même obtenu (65e). Avec cette septième réalisation en six matches de championnat, la star des Bleus prend seul la tête du classement des buteurs.

Et il n'est plus qu'à trois buts des 100 réalisations sous le maillot parisien toutes compétitions confondues, pour sa quatrième saison à peine en Rouge et bleu.

Pablo Sarabia, opportuniste, a profité d'une gaffe d'Imran Louza pour alourdir le score (88e) en lobant Alban Lafont.

Nantes, 15e (8 pts), a raté plusieurs occasions en cours de match, en particulier un penalty (69e) arrêté par Keylor Navas, qui a plongé du bon côté face à Kader Bamba.

Et un loupé incroyable, à 0-0, de Moses Simon, qui a dévié du mollet gauche sa propre tentative du pied droit (17e) juste devant la cage alors que Navas était battu.

Côté parisien, Pablo Sarabia a trouvé le poteau sur un corner (12e) et délivré une offrande à Kylian Mbappé, lequel a complètement raté sa frappe (43e).

- Rennes solide troisième -

Paris reprend ainsi trois points d'avance sur Rennes, qui a renversé Brest samedi (2-1) au Roazhon Park grâce à deux buts de ses défenseurs centraux.

Ce derby breton remporté assure aux Rennais, 18 points, de finir la journée sur le podium.

Ils ont concédé l'ouverture du score à Franck Honorat, qui a marqué du pied droit (58e), aidé par une défense trop passive dans sa surface.

Mais la charnière rennaise a sonné la révolte en moins de cinq minutes, les défenseurs centraux marquant chacun de la tête sur un coup de pied arrêté.

Damien Da Silva a égalisé (66e) sur un coup franc du côté gauche de Romain Del Castillo, et Nayef Aguerd a donné l'avantage à Rennes (70e) sur un corner parfaitement tiré par Benjamin Bourigeaud, cette fois venu du côté droit.

Mais les Rennais n'ont pas tué le match, en concédant encore des occasions (79e, 83e). Et Serhou Guirassy a été empêché de faire le break (89e) par Gautier Larsonneur, qui a dévié sur la barre, d'un spectaculaire arrêt réflexe, une tête à bout portant de l'attaquant rennais.

Résultats de la 9e journée de la Ligue 1 de football:

Samedi 31 octobre

Rennes - Brest 2 - 1

Nantes - Paris SG 0 - 3

Dimanche 1er novembre

(13h00) Saint-Etienne - Montpellier

(15h00) Reims - Strasbourg

Angers - Nice

Nîmes - Metz

Dijon - Lorient

(17h00) Monaco - Bordeaux

(21h00) Lille - Lyon

. reporté

Marseille - Lens