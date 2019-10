L1: Strasbourg, la cote d'alerte est dépassée

Qu'est-ce qui cloche à Strasbourg, lanterne rouge de L1 ? Avec seulement deux succès en dix journées et six buts marqués, dont aucun à l'extérieur, l'animation offensive est le point noir du Racing, qui accueille Nice samedi (20h00).

Sixième meilleure attaque du dernier exercice (58 buts), Strasbourg avait marqué trois fois plus de buts au même stade la saison passée. Où est donc passée l'efficacité alsacienne ?

"C’est un problème technique dans nos passes, nos centres, nos frappes. Dans n'importe quel système, si techniquement on n'est pas plus juste, on ne marquera pas de buts, on est trop faible", constate avec lucidité pour l'AFP le milieu Adrien Thomasson, meilleur buteur du club en compagnie de Ludovic Ajorque avec...deux réalisations.

Zéro but à l’extérieur, seulement un point conquis à Reims (0-0), le constat est cinglant même si Strasbourg a déjà joué à Paris (1-0), Lille (2-0) et Marseille (2-0). En revanche, la défaite à Dijon (1-0) ne passe pas.

"On doit faire plus, courir plus, faire plus d’appels, être plus combatifs", martèle le vice-capitaine Lamine Koné, forfait samedi.

Sur les bords du Krimmeri, l’état de crise n’est pas encore décrété mais la côte d’alerte, elle, est dépassée. Les attaquants Nuno da Costa et Lebo Mothiba, muets, ne sont pas au niveau. Kenny Lala est méconnaissable et Sanjin Prcic, recruté en fin de mercato, n’arrive pas à faire oublier Jonas Martin, métronome de l’équipe, parti à Rennes.

Le capitaine Stefan Mitrovic, qui a dénoncé "le manque de créativité", est monté au créneau, n’épargnant personne: "Tout le monde a manqué d’ambitions, les dirigeants, le staff et les joueurs", a lâché jeudi l’international serbe dans la presse quotidienne locale.

- Laurey "indiscutable" -

Le message de l’entraîneur passe-t-il toujours auprès des joueurs ? "Il est indiscutable, répond Thomasson à l'AFP sans ambiguïté. Il a beaucoup de crédit, c’est ce coach qui nous a permis de gagner la Coupe de la ligue et de terminer 11e la saison passée."

De source proche du club, il n'y a pour le moment "pas de tension particulière", l'ambiance reste bonne. Sur les réseaux sociaux, le défenseur Mohamed Simakan a tenté de désamorcer la situation à plusieurs reprises en répétant que le classement est "anecdotique".

"Ça ne m’affecte pas du tout d’être dernier. On n'est même pas au tiers de la saison", corrobore Thomasson. Mais l’inefficacité offensive ? "C’est alarmant", avoue toutefois l’ex-Nantais à l’AFP. Il faut forcer les choses parce que ça ne va pas venir tout seul. Il nous faut un déclic mental et un match référence."

Ce qu’il faut aussi au Racing, "c’est un second souffle" selon Thomasson. Dimanche à Marseille, le RCSA disputait son 16e match de la saison, L1 et tours préliminaires de Ligue Europa confondus. Forcément ça pèse.

L’élimination contre Francfort (1-0, 0-3) aux portes de l’Europe a laissé des traces. "On ne va pas chercher des excuses mais on a commencé avant tout le monde. Pour l’instant on n'est pas en crise mais il y a une sonnette d’alarme", a confié Koné à l’AFP.

Avec les retours d'Anthony Caci, Youssouf Fofana et Kevin Zohi à Marseille, Thierry Laurey dispose d’un homme supplémentaire par ligne. Située à un point du premier non relégable (Lyon) et trois de la douzième place, la lanterne rouge pourrait rebasculer dans le vert et repousser la crise qui plane...sous réserve de prendre enfin son envol face aux Aiglons.