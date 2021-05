L1: Tchouameni (Monaco) meilleur espoir de la saison

Le milieu de Monaco Aurélien Tchouameni a reçu samedi le trophée UNFP de meilleur espoir de la saison de Ligue 1, a annoncé le diffuseur Canal+.

A 21 ans, le Monégasque est l'un des artisans de la superbe saison des hommes de Niko Kovac, toujours en lice pour un - improbable - titre avant la dernière journée. Il forme notamment une paire régulière avec un autre jeune Français, Youssouf Fofana (22 ans).

Les deux milieux ont tous deux été convoqués pour la phase finale de l'Euro Espoirs qui débute le 31 mai.

Tchouameni succède au palmarès à Kylian Mbappé, vainqueur en 2018-19. L'édition 2019-2020 avait été annulée après l'arrêt de la saison, en raison de la pandémie de Covid-19.

Il l'a emporté face à Eduardo Camavinga (Stade Rennais), Sofiane Diop (Monaco), Amine Gouiri (Nice) et Maxence Caqueret (Lyon).

Les trophées UNFP, du nom du syndicat des joueurs qui les organise, continueront d'être décernés au fil du week-end.

Le palmarès complet:

- Ligue 1 -

Meilleur joueur: à décerner entre Memphis Depay (Lyon), Neymar (PSG), Burak Yilmaz (Lille), Wissam Ben Yedder (Monaco) et Kylian Mbappé (PSG)

Meilleur gardien: Keylor Navas (PSG)

Meilleur Espoir: Aurélien Tchouameni (Monaco)

Meilleur entraîneur: à décerner entre Christophe Galtier (Lille), Rudi Garcia (Lyon), Franck Haise (Lens), Niko Kovac (Monaco) et Christophe Pélissier (Lorient)

Plus beau but: à décerner entre Andy Delort (Montpellier), Dimitri Payet (Marseille), Irvin Cardona (Brest), Armand Laurienté (Lorient) et Burak Yilmaz (Lille)

- Ligue 2 -

Meilleur joueur: Amine Adli (Toulouse)

Meilleur gardien: Gauthier Gallon (Troyes)

Meilleur entraîneur: Pascal Gastien (Clermont)

Plus beau but: Gauthier Hein (Auxerre)

- Etranger -

Meilleur joueur français évoluant à l'étranger: Karim Benzema (Real Madrid/ESP)

- Féminines -

Meilleure joueuse de D1: à décerner entre Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (PSG), Grace Geyoro (PSG), Marie-Antoinette Katoto (PSG) et Khadija Shaw (Bordeaux)

Meilleure espoir: Sandy Baltimore (PSG)

Meilleure gardienne: Christiane Endler (PSG)

- Autre -

Meilleur arbitre: Clément Turpin (artbitre principal) et Cyril Gringore (arbitre assistant)

Joueur citoyen de l'année: Corentin Tolisso (Bayern/GER)