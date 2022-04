L1: titre en jeu, derby azuréen et duel d'attaquants

La 33e journée de Ligue 1 mercredi regorge d'enjeux: le Paris SG peut être titré à Angers, le derby de la Côte d'Azur entre Monaco et Nice vaut cher pour l'Europe et le duel Strasbourg-Rennes oppose deux buteurs, Ludovic Ajorque et Martin Terrier.

- Le choc: Monaco-Nice -

Désormais, le moindre but coûtera très cher ! Sur les bords de la Méditerranée, deux ambitieux candidats aux Coupes européennes s'affrontent à cinq journées de la fin de saison (19h00).

Monaco (6e) vient d'enchaîner quatre succès de rang, dont le dernier, 3-2 face à Rennes (3e), l'a relancé dans la course aux trois premières places, synonymes de qualification à la Ligue des champions (ou aux tours préliminaires).

Quant à l'OGC Nice, 4e avec un point d'avance sur l'ASM et deux de retard sur les Bretons, il a dû batailler pour décrocher dimanche sa première victoire en cinq matches (2-1 contre Lorient) et rester dans la course.

"Tout l'effectif doit être concerné vu l'enchaînement des matches dans ce final de la saison avec cette semaine à trois rendez-vous", a souligné l'entraîneur Christophe Galtier.

La marge d'erreur est faible pour les partenaires d'Amine Gouiri, en quête de son premier but en Ligue 1 depuis le mois de janvier...

- Les joueurs: Ajorque contre Terrier -

Comme Gouiri, le Strasbourgeois Ludovic Ajorque n'est pas dans la meilleure partie de sa saison, avec un seul but marqué depuis le mois de janvier, contre Lens le 3 avril (1-0).

Mais son club, le Racing, ne rate quasiment aucune de ses sorties et sa dernière défaite remonte au 23 janvier. Avec 11 buts cette saison, le grand attaquant (1,97 m) reste très précieux pour les Alsaciens (5es, ex-aequo avec Monaco), en route vers une improbable qualification européenne.

Un sacré duel à distance attend Ajorque à 21h00 face au 2e meilleur buteur du Championnat, le Rennais Martin Terrier (19 buts).

Passé par Strasbourg au début de la saison 2017-18 (en prêt de Lille), Terrier porte la flamboyante attaque bretonne, avec six buts sur ses cinq derniers matches de Championnat.

Seul Kylian Mbappé (21 buts) fait mieux que l'ancien Lyonnais, l'un des artisans de la 3e place de Rennes, aux portes de la Ligue des champions avec une attaque rivalisant avec le PSG (69 buts contre 72 aux Parisiens).

"Il montre enfin tout son talent et son potentiel", le félicitait son entraîneur Bruno Genesio début avril. A lui d'étaler ses qualités de finisseur face à Ajorque, redoutable point de fixation dans l'attaque strasbourgeoise.

- Le chiffre: 15, Paris s'approche -

Vite, le 10e titre... Le PSG termine sa saison dans la confusion, quasiment assuré de remporter la Ligue 1 avec une énorme avance, mais dans la défiance de ses supporters et en affichant un triste niveau de jeu.

Après un classique contre l'OM certes gagné (2-1) mais très brouillon, les Parisiens feraient mieux d'atteindre rapidement leur objectif pour mettre leur terne saison derrière eux.

Avec 15 points d'avance sur Marseille, ils peuvent déjà s'assurer le sacre à Angers (21h00), à condition de faire mieux que Marseille, hôte de Nantes à la même heure.

"Le club peut remporter un dixième titre, c'est quelque chose, ce serait mieux de le fêter tous ensemble", plaide l'entraîneur Mauricio Pochettino, déçu du comportement des ultras qui ont rechigné à encourager leur équipe dimanche au Parc des princes.

Fêteront-ils le sacre ? L'incertitude est tellement vive qu'il n'est peut-être pas plus mal que Paris devienne champion loin de ses bases...

La page du 10e titre tournée, il sera - enfin - temps de mettre à l'épreuve quelques jeunes en fin de saison, avant d'aborder le remue-ménage annoncé pour le mercato estival à tous les étages.