L1: très attendu, le Brésilien Paqueta arrive à Lyon après un début de saison morose

Lyon tente le pari Lucas Paqueta. Auteur d'un début de saison en dessous des espérances, l'OL a recruté mercredi pour cinq saisons le milieu de terrain brésilien, lui-même en échec au Milan AC, contre un chèque de 20 millions d'euros versé au club lombard.

A cette somme pourra s'ajouter 15% d'intéressement sur une éventuelle plus-value future sur l'international de 23 ans (11 seléctions, 2 buts).

"Merci à Lucas, qui a toujours été disponible, il n'a jamais manqué ni de passion ni de disponibilité", a souligné l'entraîneur milanais Stefano Pioli lors d'une conférence de presse à la veille des barrages de la Ligue Europa.

"Bonne chance, il reste un joueur important, je lui dis de croire au maximum dans ses qualités", a-t-il ajouté.

Paqueta, arrivé à Milan pour 35 millions d'euros en janvier 2019, a connu trois entraîneurs différents (Gennaro Gattuso, Marco Giampaolo puis Pioli) sans jamais réussir à imprimer sa marque au milieu. Il n'a ainsi marqué qu'un seul but en 37 matches disputés en Serie A.

A Lyon, il rejoint dans l'entre-jeu lyonnais ses compatriotes Bruno Guimaraes, recruté l'hiver dernier, Jean Lucas et Thiago Mendes, tous deux achetés à l'été 2019, et le défenseur central Marcelo, ainsi que le directeur sportif Juninho.

"La présence de mes compatriotes peut faciliter mon intégration. Le club est très connu au Brésil pour son histoire avec les Brésiliens", a souligné Paqueta au cours de la conférence de presse de présentation.

"Il a un profil de gaucher que ne possède pas l'OL dans son effectif. Il est très technique et polyvalent. Il peut jouer à plusieurs postes et dans plusieurs systèmes. C'est un bon dribbleur. Il a un bon jeu de tête et sait utiliser son physique", a détaillé Juninho, qui a également assuré "que la négociation avait été difficile".

- Pellistri attendu, propositions pour Reine-Adélaïde et Aouar -

"C'est une très belle opération qui démontre la capacité de l'OL à réaliser des transactions très importantes. Nous avons les moyens de les faire dans un plan à moyen terme visant à être au plus haut niveau en France et en Europe", a affirmé de son côté Jean-Michel Aulas.

Car à l'OL, privé de Coupe d'Europe cette saison, le mercato commence à bouger.

Le club lyonnais attend maintenant le jeune attaquant uruguayen Facundo Pellistri (18 ans, Penarol Montevideo), comme l'a confirmé Jean-Michel Aulas à l'AFP mercredi après-midi.

"Nous sommes en train de finaliser les derniers échanges et si Dieu le veut, il devrait prendre l'avion demain (jeudi) - mais avec quatre étapes - pour arriver probablement samedi si les choses se concrétisent. Pour le moment, c'est en bonne voie mais avec les pays sud-américains, tant que ce n'est pas signé et que le joueur n'est pas là, il y a toujours une indécision", a détaillé le président de Lyon.

Lors de l'ultime semaine de mercato - qui se clôt lundi soir -, l'OL devra aussi trancher les cas des départs éventuels de Memphis Depay, Houssem Aouar, Jeff Reine-Adélaïde ou encore Moussa Dembélé.

Mais mercredi après-midi, il n'y avait "pas d'information nouvelle" selon le patron du club.

Le président de l'OL a évoqué "deux propositions" pour Reine-Adélaïde, qui ne sont "pas à la hauteur de ce que nous souhaitons", et en conférence de presse, il a précisé que le joueur "ne s'était mis d'accord avec personne", ni avec Rennes, ni avec le Hertha Berlin.

Pour Aouar, Aulas a parlé de "deux clubs intéressés à court terme et un autre à moyen terme, dans un an".

"Il n'y aura rien de concret avant vendredi", a-t-il dit, rappelant que l'OL avait fixé une "deadline" aux acheteurs, prévue "vendredi soir car c'est là que les joueurs seront choisis par Rudi (Garcia) pour le match contre Marseille", dimanche en Ligue 1.