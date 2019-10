L1: un Monaco solide fait tomber un Nantes limité

L'AS Monaco, solide et concentrée, a continué son opération redressement en allant battre le FC Nantes (1-0), vendredi, grâce à un but de Wissam Ben Yedder, son 9e cette saison, en ouverture de la 11e journée de Ligue 1.

"C'est important de gagner à l'extérieur (pour la première fois cette saison, NDLR), car notre équipe a besoin de points pour remonter au classement", a résumé Leonardo Jardim, l'entraîneur monégasque, satisfait aussi que son équipe n'ait pas encaissé de but: "Je suis un passionné de foot et gagner 2-1, 3-1 ou 4-2 ça ne me dérange pas, du moment qu'on marque plus de buts que l'adversaire".

Nantes était invaincu à domicile et Lafont n'avait pas encore encaissé de but cette saison à la Beaujoire. Il n'a fallu qu'une vingtaine de minutes à Monaco pour forcer le verrou: Golovin a lancé Ben Yedder plein axe, qui s'est joué de Fabio et Pallois puis a fusillé Lafont (22e).

"Wissam a une meilleure condition physique qu'en début de saison. Il a toujours été très efficace, quand je le suivais à Toulouse et à Séville", a ajouté le coach portugais.

Un malheur n'arrivant jamais seul, Fabio blessé est resté au sol, victime d'une rupture du tendon rotulien, puis est sorti, remplacé par Moutoussamy. "On le perd pour la saison. S'il ne se blesse pas sur cette action, peut-être que Ben Yedder ne marque pas...", a regretté Christian Gourcuff, l'entraîneur nantais.

Nantes aurait pu ouvrir le score sur un lob... raté de Coulibaly (13e) qui aurait dû permettre aux Canaris de se mettre en confiance face à la plus mauvaise défense du championnat (21 buts encaissés, contre 6 pour Nantes).

Juste après le but de Ben Yedder, une tête de Simon est passée juste au dessus (25e). Avant de rentrer aux vestiaires, une tête à bout portant de Coulibaly a obligé Lecomte à sortir une parade fantastique (45e+2). C'est tout.

La domination territoriale des Nantais a repris après la pause, mais pas longtemps, et Monaco restait dangereux en contre grâce à son tandem Ben Yedder-Slimani.

- Offensives trop prévisibles -

Une reprise acrobatique de Coulibaly a trouvé le poteau de Lecomte (50e), puis le même Lecomte a encore écarté le danger du bout des doigts sur une tentative cadrée de Bamba (51e).

Les Monégasques ont réagi en marquant leur deuxième but de la soirée (59e)... refusé pour un hors-jeu préalable de Slimani, après consultation de la VAR. Avec toujours Ben Yedder à la finition, comme lors d'un autre but refusé en première période.

L'enthousiasme est retombé, Nantes ne trouvant pas de solution dans l'axe à cause d'un Blas trop lent et d'un Coulibaly trop seul, et devant tout miser sur des centres de Bamba et Simon. De quoi permettre à la défense du Rocher, souvent critiquée pour sa lourdeur et sa lenteur, de faire face à des offensives trop prévisibles.

Un tir cadré de Gelson Martins (65e) a fait passer un frisson dans la Beaujoire, mais Lafont était bien placé. Puis Monaco a carrément pris le jeu à son compte face à des Nantais moins précis, moins rapides, et Lafont a dû sortir en catastrophe de sa surface pour contrer Slimani (71e).

Le dernier quart d'heure avait souvent réussi aux Canaris cette saison. Là encore, il y a eu exception à la règle: pas de rythme, aucune imagination, aucun tir cadré jusqu'à un joli raid du jeune Youan conclu par un tir repoussé du pied par Lecomte (90e).

Pas de quoi enrayer la "remontada" de Monaco: Ben Yedder, Slimani et compagnie sont huitièmes de la L1. Provisoirement.