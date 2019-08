L1: Victor Osimhen porte encore Lille vers la victoire

Osimhen, quel phénomène ! L'attaquant nigérian, entré après la blessure de Loïc Rémy, a inscrit un doublé et porté Lille vers un large succès (3-0) contre Saint-Etienne, mercredi lors de la 3e journée de L1.

Déjà auteur d'un doublé face à Nantes en ouverture du championnat, l'ancien avant-centre de Charleroi, a récidivé face aux Verts au terme de deux belles actions (37e, 75e). Jonathan Bamba a lui aussi participé à la fête en creusant l'écart sur penalty (69e).

Dix jours après une défaite cruelle Amiens (1-0), le Losc a repris sa marche en avant et fait le plein de confiance avant un court mais difficile déplacement à Reims dimanche.

Les Nordistes se replacent au pied du podium avec six points, juste derrière le Paris SG et Lyon et à trois longueurs du leader, Rennes.

"Notre début de match a été très moyen et, au fur et à mesure, l'équipe est arrivée à poser son jeu et à jouer là où on voulait jouer. La conception des buts et l'origine des actions favorables sont le fruit d'un travail fait par les joueurs tout au long de la semaine", a apprécié Christophe Galtier, le technicien lillois.

L'ASSE, fébrile défensivement et maladroite dans les trente derniers mètres, a concédé logiquement sa première défaite de la saison et pointe à la 13e place (4 points).

"On n'a pas su mettre Lille en danger et fort logiquement on a subi des assauts et on a concédé cette lourde défaite qui fait mal", a regretté Ghislain Printant, l'entraîneur stéphanois.

Les Dogues ont entamé le match tambour battant et se sont montrés dangereux dès la première minute mais Jonathan Bamba, trouvé dans l'axe par Yusuf Yazici, a écrasé son tir, facilement capté par Stéphane Ruffier.

Les Lillois, qui contrôlaient le ballon, ont rapidement subi un coup dur avec la blessure de l'attaquant Loïc Rémy, touché à une cuisse (18e). A trois semaines du début de la Ligue des champions, dont le tirage au sort aura lieu jeudi, le Losc perd un deuxième attaquant après la blessure musculaire de Timothy Weah, touché dimanche à l'entraînement.

- Osimhen omniprésent -

Ca n'a pas empêché les joueurs de Christophe Galtier de multiplier les situations dangereuses. Ainsi, Jonathan Ikoné a tiré deux fois à côté (19e, 29e), un coup franc lointain de Yazici a été repoussé difficilement par Ruffier (23e), et une tentative d'Osimhen, positionné en pointe, a frôlé le cadre (33e).

A force de pousser, le Losc a été récompensé: lancé côté gauche, Domagoj Bradaric a adressé un centre au point de penalty pour Osimhen, qui a contrôlé du droit et conclu du gauche (1-0, 37e).

Les Foréziens, intéressants dans la transition, ont péché dans la finition, à l'image de Denis Bouanga, qui a envoyé son tir au-dessus alors qu'il était en position idéale dans la surface (13e).

Après le repos, Lille a gardé la maîtrise et monopolisé le ballon. Logiquement, les Nordistes ont doublé la mise sur un penalty obtenu et transformé par Bamba (2-0, 69e).

Puis Osimhen, omniprésent dans le jeu, a corsé l'addition superbement: sur un centre de Celik derrière lui, il a contrôlé en extension et placé un tir en pivot dos au but qui s'est logé au ras du poteau de Ruffier (3-0, 75e). Avec quatre buts, le Nigérian, recruté pour 12 millions d'euros il y a un mois, prend la tête du classement des buteurs.

L'attaquant est même passé tout près du triplé sur une reprise de volée mais Ruffier s'est interposé (90e+1).