L2: Guingamp-Lens, séquence hommage et session rattrapage

Dauphin de Lorient, Lens peut reprendre les commandes de la Ligue 2 samedi (18h30) en cas de succès à Guingamp, un match de la 20e journée décalé après le décès accidentel de l'attaquant breton Nathaël Julan.

C'est le premier match disputé au Roudourou depuis l'accident de la route qui a coûté la vie au jeune homme de 23 ans, dont les funérailles ont eu lieu jeudi au Havre en présence de ses ex-partenaires de l'En Avant Guingamp.

L'émotion sera forcément forte pour les Bretons et leur entraîneur Sylvain Didot, que la famille de Nathaël Julan a jugé indésirable lors des funérailles.

Sur le plan sportif, Guingamp (10e) tentera de sortir du ventre mou de la Ligue 2; une victoire lui permettrait de revenir à la hauteur de Nancy et Valenciennes, 7e et 8e avec 30 points.

Mais la partie s'annonce relevée face à Lens, deuxième du championnat avec deux points de retard sur Lorient, vainqueur lundi de Caen. Les Sang et Or restent sur trois succès en Ligue 2, avec un seul but encaissé lors de cette série.

Match en retard de la 20e journée de Ligue 2

Samedi (18h30):

Guingamp - Lens