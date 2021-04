L2: Troyes creuse l'écart, Clermont nouveau dauphin, Châteauroux relégué

Troyes a creusé l'écart en tête de la Ligue 2, en s'imposant à Niort (0-3) alors que Clermont, son nouveau dauphin, a remporté le choc de la 34e journée contre le Paris FC (1-0) et que la lanterne rouge Châteauroux, tenue en échec par Rodez (1-1) est reléguée.

Après ce match nul, la Berrichonne, qui n'a gagné que 4 matches cette saison, est en effet mathématiquement en National 1.

Le leader, l'Estac, a ouvert le score sur un penalty très discutable, transformé par Florian Tardieu (10e), qui a pris le gardien à contre-pied. Le jeune défenseur niortais Lenny Vallier avait taclé proprement le ballon dans la surface, mais a fait tomber Yoann Touzghar dans le mouvement, ce qui a poussé l'arbitre à siffler faute.

En deuxième mi-temps, Hyun-Jun Suk, à la réception d'un centre, a trompé le gardien sur son premier ballon touché (75e). Trois minutes plus tard, Florian Tardieu a augmenté l'addition en inscrivant un nouveau penalty.

Les Aubois confortent leur place de leader avec 68 points au classement, contre 63 pour leur nouveau dauphin Clermont.

Le club auvergnat a remporté le duel de la soirée contre le Paris FC grâce au meilleur buteur du championnat, Mohamed Bayo. Oublié au second poteau, le ballon lui a échoué dans les pieds après une passe hésitante d'un coéquipier, et l'attaquant guinéen n'a plus eu qu'à le pousser au fond des filets. Mauvaise soirée pour le club de la capitale: la frustration s'étant accumulée, le défenseur Ali Abdi a été exclu (88e).

Toulouse, troisième de L2, a désormais un match de retard, car il a disputé mardi soir son quart de finale de Coupe de France, et a été éliminé par le club de National 2 de Rumilly- Vallières (2-0).

Grenoble a conforté sa 4e place en gagnant à domicile au stade des Alpes, contre Sochaux. Le milieu de terrain Jessy Benet (13e) a ouvert le score sur penalty, en envoyant avec précision le ballon dans le côté gauche du but. Les Sochaliens ont réclamé sans succès une main dans la surface avant la mi-temps. Jessy Benet a doublé la mise à nouveau sur penalty à la 78e.

Le Pau FC a dominé chez lui Auxerre (3-0), avec notamment un très beau but de l'attaquant Mayron George, auteur d'un doublé, qui a dribblé le gardien auxerrois et un dernier défenseur, avant de tirer dans un angle fermé (44e). Les joueurs de Tholot Didier ont ainsi enchaîné une impressionante série de 8 matchs sans défaites.

Caen et Dunkerque se sont quittés sur un match nul (1-1). L'ouverture du score caennaise revient à Jessy Deminguet (20e) avec un superbe but de la tête sur corner. Dunkerque a ensuite égalisé sur pénalty (88e), provoquant la colère du gardien Rémy Riou et son expulsion. L'attaquant Benjamin Jeannot a remplaçé son gardien sans concéder de but.

Guingamp a fait un grand pas vers le maintien avec sa victoire à domicile (1-0) contre Chambly.

Dans le milieu de tableau, Nancy a remporté son match contre l'AC Ajaccio (2-0) et Amiens a battu Valenciennes en fin de match (3-1).