La 73e édition des Emmy Awards s'ouvre sur un hommage au rappeur Biz Markie

La 73e édition des Emmy Awards, l'équivalent des Oscars pour la télévision américaine, s'est ouverte dimanche soir à Los Angeles sur un hommage au rappeur Biz Markie, "l'ami" du hip hop mort cet été à l'âge de 57 ans.

Comme des millions avant eux, le maître de cérémonie Cedric the Entertainer, LL Cool J, Lil Dicky et Rita Wilson ont entonné "Just a Friend", plus grand tube de Biz Markie, accompagné par les choeurs et les pas de danse de toutes les stars réunies pour la soirée, comme Michael Douglas et son épouse Catherine Zeta-Jones.

Un autre hommage était particulièrement attendu pour cette soirée des Emmys: celui à la mémoire de l'acteur Michael K. Williams, qui a marqué les esprits avec son incarnation d'Omar Little dans la série culte "The Wire".

Mort le 6 septembre à New York, l'acteur afro-américain est en lice pour un Emmy dans la catégorie du meilleur second rôle dans une série dramatique. Il fait même figure de favori avec "Lovecraft Country", série qui mêle droits civiques, surnaturel et épouvante.

C'est Hannah Waddingham qui a remporté le premier trophée de la soirée, sacrée "meilleure actrice dans un second rôle" pour la série "Ted Lasso", qui a de bonnes chances de rafler d'autres prix dans la catégorie des comédies.