La Banque de France confirme sa prévision de 0,3% de croissance au 2e trimestre

La croissance devrait avoir plafonné à 0,3% en France au deuxième trimestre, malgré un net rebond de la production industrielle en juin, a confirmé la Banque de France dans une troisième estimation publiée lundi.

Cette hypothèse, légèrement supérieure au chiffre de croissance atteint lors du premier trimestre (0,2%), est conforme à la première estimation publiée le 14 mai par l'institution monétaire.

Dans son enquête mensuelle de conjoncture, la banque centrale souligne qu'en juin, la production industrielle "rebondit nettement", "particulièrement dans les produits d'équipement, l'automobile et la métallurgie". "Dans l'agro-alimentaire, la chimie et la pharmacie, la production reste dynamique", souligne la Banque de France.

En juin, la Banque de France note une accélération sensible de l'activité des services, "notamment dans le conseil, les services techniques, l'informatique et l'intérim. Les transports et l'hébergement-restauration sont en progression. Seule la publicité reste stable."

"Le bâtiment reprend de la vigueur", note également la Banque de France, "les carnets de commande se maintiennent à un niveau record" tandis que "les effectifs sont un peu moins bien orientés".

L'activité devrait poursuivre sa progression en juillet.

Pour l'ensemble de l'année 2018, le gouvernement s'est fixé un objectif de croissance de 2%. L'Insee table sur 1,7%, la Banque de France sur 1,8%.