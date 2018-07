La Banque du Japon ajuste à la marge sa politique monétaire

Pour la première fois depuis septembre 2016, la Banque du Japon (BoJ) a annoncé mardi de petits ajustements afin d'introduire davantage de flexibilité dans son programme de rachat d'actifs, cinq ans après le lancement d'une vaste réforme monétaire qui a pour l'instant échoué.

Au cours de ses dernières réunions, la BoJ avait opté pour le statu quo, contrastant avec ses homologues, la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale américaine (Fed).

Mais cette fois, des rumeurs avaient laissé entrevoir la possibilité de changements, pour tenter de minimiser les effets secondaires négatifs de ses mesures sur les marchés et les banques.

Au final, la BoJ reconduit l'ensemble de ses mesures, à commencer par son massif programme de rachats obligataires, situé autour de quelque 80.000 milliards de yens par an (plus de 600 milliards d'euros), en le modulant pour que le taux des obligations d'Etat à 10 ans se maintienne autour de 0%.

Mais elle ajoute que ce taux pourra désormais "évoluer à la hausse et à la baisse dans une certaine mesure en fonction des développements économiques et des prix" et qu'elle conduira ses achats "de manière flexible".

La banque centrale japonaise a également décidé de revoir son programme de rachats de fonds cotés en Bourse (ETF), en plaçant davantage d'argent sur une nombre élargi d'actions, afin de "diminuer les risques" de distorsion sur les marchés.

Elle reconduit par ailleurs le taux d'intérêt négatif appliqué à certains dépôts de banques (-0,1%), mesure destinée à inciter les établissements bancaires japonais à allouer des prêts aux entreprises et aux consommateurs plutôt que de déposer leurs liquidités dans ses coffres.

Parallèlement à ces ajustements, la BoJ a abaissé ses prévisions d'évolution des prix, nouvel aveu d'échec dans sa quête d'une inflation de 2%.

Dans son rapport actualisé, elle anticipe désormais une hausse de 1,1% sur l'exercice d'avril 2018 à mars 2019, au lieu de 1,3% attendu auparavant. La projection pour l'année suivante passe de 1,8% à 1,5% (en excluant l'impact d'une hausse de la TVA, qui doit passer de 8% actuellement à 10% en octobre 2019).

La BoJ reconnaît donc implicitement qu'elle n'atteindra pas sa cible en 2019/20, comme elle le souhaitait auparavant, et prévient dans son communiqué qu'elle "compte maintenir les très bas niveaux actuels des taux d'intérêt sur une longue période".