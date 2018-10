La banque JPMorgan s'enracine dans la Silicon Valley

La banque JPMorgan Chase va ouvrir un quartier général qui abritera un millier de personnes au coeur de la Silicon Valley en Californie, a-t-elle annoncé vendredi.

Cette décision de la première banque américaine en termes d'actifs, dont le siège est en plein coeur de Manhattan à New York, traduit la place de plus en plus prépondérante qu'occupent les technologies dans la finance.

De jeunes pousses sont en train de transformer le secteur bancaire à coup d'innovations, ce qui risque de reléguer les banques classiques en arrière-plan si elles ne réagissent pas promptement.

C'est le cas de l'application Venmo, qui permet le transfert instantané d'argent entre particuliers à moindres frais, ou encore de Betterment et Wealthfront, qui offrent des systèmes automatisés de gestion de portefeuilles.

Le campus de JPMorgan sera érigé à Palo Alto, "la ville d'Apple", avec un démarrage des travaux prévu pour début 2019 et une inauguration en 2020, indique l'établissement dans un communiqué.

Le design intégrera les dernières innovations et les équipements correspondront aux envies des employés du secteur technologique, avance JPMorgan.

"L'ajout d'un emplacement de premier choix est une étape importante pour accroître notre présence" dans la Silicon Valley, souligne Bill Wallace, responsable de l'unité chargée du numérique au sein de la branche de banque de détail.

A l'heure où se multiplient les attaques informatiques et les fraudes bancaires sophistiquées, JPMorgan espère y créer de nouveaux services et produits financiers répondant aux nouveaux besoins des consommateurs.

L'établissement de Jamie Dimon investit beaucoup dans l'intelligence artificielle ainsi que dans les "fintech", startups spécialisées dans la finance, considérées comme plus adaptées aux besoins des Millennials (17-35 ans) dont la méfiance vis-à-vis des banques classiques est importante.

Fin 2017, JPMorgan a racheté la jeune pousse WePay, basée dans la Silicon Valley, spécialisée dans le développement de logiciels de paiements, et est en train de construire sa propre plateforme de "cloud" (services informatiques dématérialisés).

Si M. Dimon a qualifié le bitcoin de "fraude" et "d'escroquerie", la firme est en première ligne pour le développement de la "Blockchain" (chaîne des blocs), technologie sur laquelle réponse la cryptomonnaie et qui est censée injecter de l'efficacité et de la transparence dans les services bancaires.

Le nouveau siège réunira les équipes de WePay --275 -- et les salariés de JPMorgan répartis actuellement sur deux sites dans la Silicon Valley.