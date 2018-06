La Bourse de Paris accueille favorablement le sommet Kim-Trump

La Bourse de Paris a débuté en progression (+0,26%) mardi, accueillant positivement la rencontre historique entre les dirigeants américain et nord-coréen, Donald Trump et Kim Jong Un.

A 09H09 (07H09 GMT), l'indice CAC 40 prenait 14,41 points à 5.488,32 points. La veille, il avait gagné 0,43%.

La poignée de main décisive a eu lieu mardi à Singapour, après des décennies de tensions liées aux ambitions nucléaires de la Corée du Nord.

La réunion entre les deux leaders a abouti à la signature d'un document commun dans lequel le dirigeant nord-coréen s'engage en faveur d'une "dénucléarisation complète de la péninsule coréenne".

"La question est bien évidemment de savoir s'il sera respecté…", ont souligné les analystes de Mirabaud Securities Genève.

"Les places boursières ont laissé derrière elles le sommet du G7" et elles "s'habituent à la façon dont le président américain conduit les affaires", en étant "désensibilisées à ses accès d'humeur" pour bouger lorsqu'il y a des actes et non seulement des mots, a également observé David Madden, un analyste de CMC Markets.

Selon lui, le dossier commercial devrait toutefois connaître "encore des hauts et des bas dans les semaines à venir. Il ne se résoudra pas rapidement et les investisseurs se préparent à des séances agitées".

Au terme de ce sommet du G7, le président américain Donald Trump a retiré son soutien au communiqué final malgré un compromis forgé de haute lutte sur les questions commerciales quelques heures auparavant et a menacé de nouveau d'une taxe douanière de 25% sur les voitures étrangères importées aux États-Unis.

Du côté des indicateurs, le baromètre Zew du moral des investisseurs allemands en juin est attendu tout comme les prix à la consommation en mai aux États-Unis.

- Réunion de la Fed -

La journée verra également débuter outre-Atlantique une réunion de deux jours du Comité monétaire de la Réserve fédérale américaine, ce qui pourrait susciter un peu de "nervosité", selon les experts de Mirabaud Securities Genève.

La Banque centrale américaine s'apprête à relever une nouvelle fois ses taux d'intérêt mercredi pour accompagner la hausse des prix aux États-Unis et anticiper une accélération de la croissance après la relance budgétaire massive de l'administration Donald Trump.

Sur le terrain des valeurs, Carrefour prenait la tête de l'indice CAC 40 (+2,30% à 15,38 euros après l'annonce d'un partenariat avec Google dans le numérique qui permettra notamment d'utiliser à partir de 2019 l'assistant vocal du géant américain pour commander ses achats chez le distributeur français, une des premières expériences du genre dans l'Hexagone.

Casino bondissait de 9,17% à 35,94 euros, les investisseurs accueillant très favorablement l'accélération du désendettement du groupe qui a annoncé son intention de céder des actifs non stratégiques pour 1,5 milliard d'euros sur deux ans, notamment des biens immobiliers.

Hermès était pénalisé (-0,74% à 559,80) par un abaissement de sa recommandation à "vendre" par Berenberg.