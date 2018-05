La Bourse de Paris apprÃ©hende l'annonce amÃ©ricaine sur l'Iran

La Bourse de Paris accentuait son recul (-0,50%) mardi à la mi-journée, l'appréhension gagnant du terrain dans l'attente d'une annonce du président américain dans le dossier du nucléaire iranien.

A 13H43 (11H43 GMT) l'indice CAC 40 perdait 27,57 points à 5.503,88 points dans un volume d'échanges de 1,11 milliard d'euros. La veille, il avait fini en légère hausse de 0,28%.

La cote parisienne a ouvert en très léger recul et a progressivement élargi ses pertes.

La Bourse de New York s'orientait de son côté vers une ouverture dans le rouge.

Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, perdait 0,37%, tout comme celui de l'indice élargi S&P 500 (-0,39%) et le Nasdaq, à dominante technologique, (-0,44%).

Malgré le calme lié à une journée fériée en France et à un agenda largement dégarni, le dossier iranien maintenait sous pression la place parisienne.

Donald Trump doit en effet annoncer mardi à 18H00 GMT, soit 20H00 à Paris, ce qu'il compte faire sur l'accord conclu en 2015 pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, dont les États-Unis menacent de se retirer au risque d'ouvrir une période de fortes turbulences.

"Si Donald Trump décide de retirer les États-Unis de l’accord, une flambée des prix mondiaux du baril de pétrole pourrait intervenir et être très contre-productive compte tenu de l’impact à attendre sur la croissance mondiale et l’inflation", a analysé Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

"Alors que les autres membres signataires de l’accord souhaitent son maintien, la réintroduction des sanctions américaines nuirait à la capacité de l’Iran à recourir pour ses paiements au dollar américain", a-t-il complété.

Selon l'expert, qui y voit "l'évènement le plus important pour le marché pétrolier depuis l’accord entre l’OPEP et la Russie en décembre 2016", une "réintroduction des sanctions pourrait conduire à abaisser d’environ 300.000 à 500.000 barils par jour la production iranienne".

Et "en cas de sortie des États-Unis, l’envolée du baril de pétrole est quasi certaine, sachant que le Brent brut" qui sert de référence mondiale, "a déjà considérablement augmenté ces dernières semaines, sous l’effet des tensions géopolitiques et aussi de l’effondrement continu et massif de la production du Venezuela", et cela provoquerait aussi une "aversion au risque dans un marché qui n'a vraiment pas besoin de cela en ce moment", a estimé M. Dembik.

Les investisseurs continuaient donc à surveiller plus que jamais les prix du baril de pétrole qui reculaient à la mi-journée, après avoir atteint lundi leurs plus hauts niveaux depuis trois ans et demi.

Du côté des indicateurs, l'agenda se résumait à quelques chiffres publiés avant l'ouverture des marchés européens, en particulier en Allemagne où l'excédent commercial a rebondi en mars et la production industrielle a redémarré sur la même période.

En Chine, les exportations ont rebondi plus vigoureusement qu'attendu en avril.

- Rebond d'Air France -

En matière de valeurs, Air France-KLM poursuivait son rebond (+0,82% à 7,36 euros) au lendemain d'une très forte baisse, alors que l'intersyndicale d'Air France a demandé mardi à la direction une reprise des négociations sur les salaires.

LafargeHolcim reculait de 2,35% à 45,79 euros, pénalisé par le recul de son Ebitda (résultat brut d'exploitation) de 7,7%, malgré une progression de son chiffre d'affaires de 3,1%.

Airbus perdait 0,93% à 99,49 euros. Airbus Helicopters a annoncé avoir déposé un recours auprès des autorités polonaises contestant le projet de la police d'acheter deux hélicoptères à Sikorsky sans appel d'offres, une querelle de plus pour l'avionneur déjà en conflit avec le gouvernement.

Montagne Neige et Développement (MND) montait de 2,20% à 4,41 euros, ne souffrant pas de la sanction prononcée par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui a condamné à une amende de 400.000 euros la société et à 150.000 euros son dirigeant Xavier Gallot-Lavallée pour des manquements dans son information aux investisseurs.