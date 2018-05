La Bourse de Paris assure ses positions Ã  ses sommets annuels

La Bourse de Paris montait légèrement jeudi matin (+0,22%), assurant ses positions à ses plus hauts niveaux de l'année, les investisseurs ne se laissant pas bousculer par un environnement géopolitique difficile.

A 09H32 (07H32 GMT), l'indice CAC 40 prenait 12,15 points à 5.579,69 points. La veille, il avait progressé de 0,26%, inscrivant un record annuel et atteignant son point le plus haut depuis le 31 décembre 2007.

"Les marchés poursuivent leur hausse malgré des vents contraires", a souligné Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

"Les doutes croissants concernant le sommet États-Unis-Corée du Nord le mois prochain" ou "le maintien des rendements américains sur des points hauts avec notamment un taux à 10 ans au-dessus des 3%" constituent néanmoins "une menace pour les marchés" tout comme "l'hypothèse de la formation d'un gouvernement antisystème en Italie" même s'il elle n'affecte "pour l'instant que la Bourse de Milan", a-t-il complété.

Le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite) semblaient mercredi soir proches d'un accord de gouvernement, dont les premières pistes résolument eurosceptiques ont suscité une vague d'inquiétude.

Les deux partis ont annoncé avoir rédigé un accord en 22 points et 40 pages: il a été soumis aux deux chefs de file Luigi Di Maio et Matteo Salvini, qui doivent se revoir dans la soirée pour les derniers arbitrages.

Mais "jusqu'à présent, les indices font preuve d'une grande complaisance. Reste à savoir combien de temps les marchés pourront résister", a ajouté M. Dembik.

Selon les experts de Mirabaud Securities Genève, "les marchés devraient continuer à bénéficier de la baisse de l'euro qui semble se diriger tout droit vers les 1,15 face au dollar."

Au moment de l'ouverture des places boursières européenne, l'euro évoluait à 1,1815 dollar contre 1,1808 vers 19H00 GMT (21H00 heure de Paris) mercredi soir.

Du côté des indicateurs, l'agenda est essentiellement américain, avec l'activité industrielle dans la région de Philadelphie en mai, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage et l'indicateur composite de l'activité économique (Conference Board) en avril.

- Bond d'Europcar -

Sur le terrain des valeurs, Europcar décollait de 13,51% à 9,83 euros, après la publication d'un chiffre d'affaires en hausse de 28% au premier trimestre, grâce à de récentes acquisitions.

Groupe ADP était pénalisé (-0,43% à 183,90 euros) par une baisse de 1,2% en avril du trafic des aéroports parisiens Paris-Charles de Gaulle et Orly, reculant pour les vols avec l'Europe et plus particulièrement la France en raison des mouvements sociaux à Air France.

CGG reculait de 3,41% à 2,38 euros, malgré son retour dans le vert après une restructuration financière achevée en février.

Suez était dynamisé (+3,60% à 12,23 euros) par un chiffre d'affaires en hausse de 9,1% pour le premier trimestre et la confirmation de ses objectifs pour l'année.

Lagardère montait de 2,40% à 23,51 euros. Le groupe diversifié Lagardère a publié jeudi un chiffre d'affaires en légère hausse de 1,5% à 1,55 milliard d'euros pour le premier trimestre, un résultat meilleur qu'anticipé par les analystes.

Le secteur automobile était recherché alors que le marché européen a progressé de 9,6% en avril, confirmant sa bonne forme. Peugeot, dont les immatriculations ont bondi de 70% notamment grâce à l'intégration d'Opel, gagnait 0,79% à 20,32 euros et Renault (+9,7% d'immatriculations) montait de 1,26% à 89,76 euros.

Bouygues reculait de 0,72% à 41,25 euros. Le groupe actif dans le BTP, l'immobilier, les médias et les télécoms a publié un bénéfice net de 12 millions d'euros au premier trimestre, qui n'est pas représentatif de l'année en raison de la forte saisonnalité de ses activités, et a réitéré ses perspectives pour 2018.

Devoteam bondissait de 10,38% à 101 euros, aiguillonné par un chiffre d'affaires en hausse de 17% au premier trimestre, porté par de bons résultats en Europe, qui l'ont poussé à relever ses objectifs pour 2018.