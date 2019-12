La Bourse de Paris attendue à l'équilibre pour la dernière séance de 2019

La Bourse de Paris devrait ouvrir à l'équilibre mardi pour une demi-séance, au dernier jour d'une année 2019 qui a vu la cote prendre plus de 26%.

Le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 0,08% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en recul de 0,91% à 5.982,22 points, sous le coup de prises de profits.

Wall Street a terminé en baisse lundi soir.

"Les investisseurs sont en mode de prise de bénéfices après les nettes progressions de ces deux derniers mois" sur les indices, ont relevé les experts de Mirabaud Securities Genève.

Au-delà des reculs de lundi, les places mondiales ont connu une année très favorable. Les dernières avancées positives en matière commerciale ont offert un large soutien aux marchés.

Après plus d'un an et demi à s'infliger des droits de douane punitifs réciproques sur des centaines de milliards de dollars de biens, les États-Unis et la Chine sont convenues en décembre d'une trêve dans leur surenchère, en attendant la signature d'un accord préliminaire, qui pourrait intervenir dès le mois de janvier.

En échange des engagements chinois pris il y a une semaine, l'administration Trump a renoncé à imposer de nouveaux tarifs douaniers. Et selon les termes de l'accord, elle a en outre accepté de diminuer de moitié ceux imposés le 1er septembre sur 120 milliards de dollars d'importations chinoises.

La victoire des conservateurs au Royaume-Uni, qui clarifie l'horizon concernant le Brexit, a également soutenu l'ascension des indices.

Du côté des indicateurs, le seul chiffre de premier plan désormais attendu est la confiance des consommateurs pour décembre aux Etats-Unis.

L'activité manufacturière en Chine a maintenu en décembre un rythme de progression stable en dépit de la guerre commerciale avec les Etats-Unis, selon un indicateur officiel publié mardi par le Bureau national des statistiques (BNS).

VALEURS A SUIVRE

Renault : l'ex-PDG de Renault-Nissan, qui attendait son procès en résidence surveillée au Japon, a confirmé mardi se trouver au Liban d'où il entend parler librement à la presse dans les jours à venir.

Eiffage : le groupe français a conclu l'achat pour presque 500 millions d'euros de près de la moitié de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, auprès du chinois Casil qui réalise ainsi une plus-value de près de 200 millions.

Latécoère : l'équipementier aéronautique a annoncé avoir conclu un accord avec Bombardier Aviation pour lui racheter ses activités de câblage électrique, dont le chiffre d'affaires est estimé à environ 80 millions de dollars.

Veolia : le groupe a annoncé avoir finalisé la cession de ses réseaux de chaleur et de froid aux Etats-Unis pour 1,25 milliard de dollars à Antin Infrastructure Partners, un fonds français d'investissement dédié aux infrastructures.

Suez : le groupe a annoncé lundi avoir signé le contrat pour assurer la gestion du service public d'eau potable au Sénégal, plus d'un an après avoir remporté un appel d'offres contesté par ses concurrents.