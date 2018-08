La Bourse de Paris attendue proche de l'équilibre, freinée par les tensions commerciales

La Bourse de Paris devrait ouvrir proche de l'équilibre jeudi, les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine freinant une fois de plus l'indice parisien.

Le contrat à terme sur le CAC 40 perdait 0,07% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en baisse de 0,35% à 5.501,90 points.

Wall Street a pour sa part terminé en ordre dispersé, affaiblie par les tensions commerciales et une baisse des cours du pétrole.

La Chine a annoncé mercredi soir qu'elle imposerait des droits de douane de 25% visant 16 milliards de dollars supplémentaires de produits américains à partir du 23 août. Pékin rend ainsi coup sur coup après l'annonce mardi par Washington de la mise en place de droits de douane d'un montant similaire sur des importations chinoises, et à compter de la même date.

"J'estime que le gouvernement chinois veut faire savoir à M. Trump qu'il ne se laissera pas faire et en même temps, il ne veut pas augmenter les tensions en révélant une importante série de taxes", a indiqué dans une note David Madden, un analyste de CMC Markets.

"M. Trump n'est pas un homme qui recule facilement et nous pouvons nous attendre à une réponse", a-t-il ajouté.

Outre la thématique commerciale, les investisseurs surveilleront les cours du pétrole, qui ont terminé en net repli mercredi. Les cours de l'or noir rebondissaient jeudi en Asie.

Du côté des indicateurs, l'agenda était dégarni.

Avant la séance parisienne, les investisseurs ont toutefois pris connaissance des chiffres de l'inflation en Chine en juillet.

"Les opérateurs vont attentivement regarder les indicateurs économiques majeurs de la Chine afin de voir si les taxes imposées par les Etats-Unis font du mal à l'économie", a souligné M. Madden.

Les prix à la consommation comme ceux à la production ont grimpé plus qu'attendu lors de ce mois en Chine, dopés notamment par la hausse des cours de l'énergie.

Dans l'après-midi, les acteurs de marché découvriront les demandes hebdomadaires d'allocation chômage aux Etats-Unis.

VALEURS A SUIVRE

Casino: le groupe de distribution français a contesté l'estimation faite par le courtier Bernstein sur l'impact pour sa trésorerie de ses relations avec ses franchisés. Cela a motivé un abaissement de la recommandation de Berstein et fait chuter l'action Casino en Bourse mercredi.

Catering International et Services (CIS): le groupe, spécialisé dans l'hébergement et la restauration de salariés sur des sites isolés, a publié un chiffre d'affaires semestriel en baisse de 10,9%, pénalisé par un effet de changes négatif.

Archos: le concepteur de tablettes et smartphones a creusé sa perte nette au premier semestre, à 5,1 millions d'euros, sur fond de baisse des ventes de smartphones et de recentrage sur des métiers à plus forte valeur ajoutée.