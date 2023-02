La Bourse de Paris attentiste avant Powell, Total et BNP entourées

La Bourse de Paris fluctuait autour de l'équilibre (+0,08%) mardi matin, sans tendance avant un discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, très attendu par les investisseurs qui tentent d'anticiper la politique monétaire américaine.

L'indice vedette CAC 40 grappillait 5,79 points à 7.142,89 points vers 10H00. Lundi, la place parisienne a été plombée par la remontée des taux obligataires et des tensions géopolitiques qui lui ont fait perdre 1,34%.

"Les marchés semblent encore digérer le rapport sur l'emploi américain de vendredi dernier avec des implications pour la politique de la Fed" et anticipent que ses taux dépasseront légèrement les 5% à l'issue du resserrement monétaire, commentent les analystes de Natixis CIB.

Vendredi, des chiffres plus élevés que prévu sur le marché de l'emploi américain ont en effet provoqué un changement dans les anticipations des investisseurs qui espéraient voir la Fed faire prochainement une pause dans sa lutte contre l'inflation.

Dans ce contexte, le discours du président de la Fed Jerome Powell, de mardi soir captera toute l'attention des investisseurs.

Du côté des données macroéconomiques, la production industrielle en Allemagne a chuté de 3,1% en décembre sur un mois, touchée de plein fouet par la crise énergétique et la guerre en Ukraine.

Les industries à forte intensité énergétique, comme la chimie, la métallurgie, le papier et le verre sont particulièrement touchées et ont vu leur production baisser de 6,1%. Sur un an, la perte pour ces branches atteint même 19,6%.

"L'ancien moteur de croissance de l'économie allemande bégaie, et aucune amélioration n'est vraiment en vue", a commenté mardi Carsten Brzeski, expert pour ING.

Les tensions géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis, qui ont abattu un ballon chinois qui survolait depuis plusieurs jours leur territoire, rendent de plus les investisseurs un peu plus nerveux. Le président américain Joe Biden prononcera son discours sur l'état de l'Union mardi.

Bénéfice record pour BNP

La première banque européenne BNP Paribas a enregistré un bénéfice net record en 2022, à 10,2 milliards d'euros, en hausse de 7,5% sur un an, et a relevé les objectifs de son plan stratégique pour 2025.

Son action progressait de 1,60% à 61,72 euros.

TotalEnergies porté par BP

Le géant pétrolier TotalEnergies, qui publiera ses résultats mercredi, grimpait de 2,01% à 56,78 euros, après la présentation des comptes annuels du britannique BP.

BP a rapporté une perte nette en 2022, pénalisé par une importante charge liée à la guerre en Ukraine, mais son bénéfice hors éléments exceptionnels a plus que doublé sur un an à 27,7 milliards, dopé par les cours élevés des hydrocarbures.

jvi/ys/nth

Les Bourses européennes ont commencé la séance sans réelle tendance mardi, attentistes avant un discours du président de la banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell, prévu après la clôture des marchés européens.

La Bourse de Paris prenait 0,12% à 7.145,84 points à 09H00 (08H00 GMT), Francfort grappillait aussi 0,09%, Milan gagnait 0,31% et Londres 0,24% dans les premiers échanges.