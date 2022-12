La Bourse de Paris baisse en attendant l'emploi américain

La Bourse de Paris reculait vendredi en attendant l'emploi américain, dernier indicateur économique de la semaine, essentiel selon les analystes pour anticiper la politique monétaire de la puissante banque centrale américaine.

L'indice vedette CAC 40 reculait de 0,30% vers 10H15, perdant 20,29 points à 6.728,86 points. la veille, la Bourse de Paris a terminé en légère hausse de 0,23%, gagnant 15,42 point à 6.753,97 points.

Pour la séance du jour, les marchés seront attentifs au rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, prévu à 13H30 GMT (14H30 à Paris).

Le taux de chômage aux Etats-Unis est attendu stable, à 3,7%, avec cependant des créations d'emplois moins nombreuses qu'en octobre, à 200.000 contre 261.000.

Ces chiffres devraient permettre de voir comment se comporte la première économie mondiale face à la hausse des taux d'intérêt et à l'inflation élevée et "devraient nous donner un peu plus d'informations sur les réelles intentions monétaires de la Réserve fédérale américaine", selon John Plassard de spécialiste en investissement pour Mirabaud.

La Fed se fonde en partie sur la vigueur de l'emploi pour calibrer sa politique monétaire. Un marché du travail tendu dans un contexte de forte hausse des prix lui donne des arguments pour durcir sa politique monétaire afin de faire revenir l'inflation sous contrôle.

Mercredi, Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine a signalé un ralentissement du resserrement monétaire dès la prochaine réunion monétaire à la mi-décembre, confirmant le scénario d'une hausse des taux de 50 points de base (un demi-point de pourcentage), contre 75 points de base lors des quatre hausses précédentes.

Dans ce contexte, si les chiffres de l'emploi sont "au-dessus des attentes des analystes, cela devrait stimuler l'appétit pour le risque sur les marchés, mais s'ils sont trop élevés", la Fed sera tentée de reprendre un discours plus dur sur les hausses des taux, "ce qui ferait baisser les marchés pour la dernière clôture de la semaine", selon Ipek Ozkardeskaya de Swissquote.

Sanofi baisse

Le laboratoire français, Sanofi perdait 2,26% à 85,47 vers 10H20, après avoir annoncé que "toute offre faite à Horizon Therapeutics plc, si effectuée par Sanofi, se fera uniquement en numéraire", selon un communiqué vendredi, précisant toutefois qu'il n'y a "aucune certitude quant à la remise effective d'une offre, ni quant aux termes d'une telle offre".

Horizon Therapeutics, biotech irlandaise qui affiche une capitalisation boursière de plus de 22 milliards d'euros, avait annoncé mardi être en discussion avec laboratoire Amgen, Johnson & Johnson et Sanofi en vue d'une éventuelle vente.

Saint-Gobain se déleste

Le groupe français de matériaux de construction Saint-Gobain (+0,52% à 45,23 euros) a annoncé jeudi avoir finalisé la cession de son activité "Cristaux et Détecteurs" à un consortium mené par deux fonds américains spécialisés dans les matériaux de haute technologie.