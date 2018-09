La Bourse de Paris baisse, inquiète pour le commerce mondial

La Bourse de Paris évoluait à nouveau dans le rouge (-0,40%) mardi à la mi-journée, la prudence liée au conflit commercial reprenant le dessus parmi les investisseurs.

A 14H00 (12H00 GMT), l'indice CAC 40 perdait 21 points, à 5.248,63 points, dans un volume d'échanges de 1,1 milliard d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,33%.

La cote parisienne avait démarré du bon pied, semblant décidée à capitaliser sur les dernières avancées géopolitiques, avant d'être rattrapée par les craintes commerciales.

La Bourse de New York s'orientait également vers une ouverture en baisse.

Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui donne sa tendance, perdait 0,43%. Celui de l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,26% tandis que celui du Nasdaq, à dominante technologique, refluait de 0,27%.

"Le marché avaient tenté un rebond hier, qu'il a réussi à poursuivre dans les premiers échanges, mais des informations de presse évoquant une action intenté par la Chine contre les Etats-Unis devant l'OMC ont rappelé aux investisseurs le contexte lourd de la guerre commerciale", a expliqué à l'AFP Andrea Tuéni, analyste de Saxo Banque.

"Les craintes sont toujours là, le conflit avec la Chine n'a toujours pas avancé. Du côté du Canada, il n'y a pas de signe de progrès non plus et la moindre nouvelle sur ce dossier enfonce le couteau dans la plaie", a ajouté M. Tuéni.

Les investisseurs avaient accueilli favorablement l'idée d'un nouveau sommet entre Kim Jong Un et Donald Trump, tout comme la veille les déclarations du négociateur en chef de l'UE pour le Brexit, Michel Barnier, estimant possible un accord d'ici six à huit semaines.

Ces deux nouvelles avaient permis à l'indice de regagner un peu de terrain.

Dans ce contexte, l'amélioration du moral des investisseurs allemands en septembre est passée au second plan.

- Pétrolières bien orientées -

Sur le terrain des valeurs, le secteur technologique souffrait à nouveau. STMicroelectronics perdait 1,79% à 15,91 euros et Soitec 2,20% à 62,35 euros.

Séché environnement était porté (+1,12% à 27,10 euros) par le bond de ses résultats au premier semestre avec une activité soutenue dans tous les métiers et tirée par l'international.

Ubisoft bénéficiait (+4,54% à 92,54 euros) du relèvement de sa recommandation à "surpondérer" par JPMorgan.

Iliad profitait (+2,33% à 114,05 euros) de l'annonce de l'attribution du premier lot de fréquences pour la 5G en Italie, tandis que les enchères continuent pour plusieurs autres lots.

Voltalia reculait de 0,42% à 9,41 euros. Le producteur français d'énergies renouvelables a annoncé la vente d'un portefeuille de projets éoliens de 197 mégawatts au Brésil à la société Echoenergia, propriété du fonds d'investissement britannique Actis.

Vranken Pommery montait de 0,84% à 24 euros après avoir annoncé avoir assez nettement réduit sa perte nette au premier semestre, en dépit d'une baisse de ses ventes principalement due à la cession de sa part dans Listel.