La Bourse de Paris campe sur ses positions avant une semaine chargée

La Bourse de Paris bougeait peu (+0,07%) dans les premiers échanges lundi, gardant une position attentiste avant plusieurs indicateurs économiques et résultats d'entreprises tout au long de la semaine.

L'indice vedette CAC 40 montait de 5,31 points à 7.353,03 points vers 09H25. Vendredi, il avait terminé en baisse de 0,25%, mais en hausse de plus de 3% sur la semaine, sa meilleure performance depuis début janvier.

Surtout, le CAC 40 a établi jeudi un nouveau record en séance à 7.387,29 points, porté par la bonne tenue des économies en Europe, la réouverture de la Chine et l'espoir que le pic de l'inflation soit passé.

"Les données macroéconomiques sont très volatiles au tournant de l'année, ce qui rend difficile la lecture de la conjoncture mondiale début 2023", nuance Xavier Chapard, de la Banque Postale AM.

"Les anticipations du marché sont désormais assez différentes de celles qui prévalaient depuis quelques mois, intégrant une croissance plus forte, une inflation un peu plus persistante et des politiques monétaires durablement plus restrictives", estime-t-il.

Plusieurs indicateurs viendront confirmer ou remettre en cause cette vision au cours de la semaine, comme les indicateurs d'activité PMI mardi, l'inflation aux Etats-Unis vendredi. La Réserve fédérale américaine publie également le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire mercredi.

Une dizaine de résultats d'entreprises sont encore attendus sur les quarante entreprises du CAC au cours de la semaine, principalement mercredi et jeudi.

Sur le marché obligataire, les taux, qui ont beaucoup augmenté ces dernières semaines, se stabilisaient, et l'intérêt de l'emprunt français à 10 ans s'établissait à 2,90%.

Icade recule sur l'introduction en Bourse d'une filiale

Icade (+0,27% à 44,68 euros), filiale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), n'introduira "probablement pas" en Bourse sa filiale santé, et envisage plutôt d'autres moyens de lever des fonds, a indiqué à l'AFP son directeur général, Olivier Wigniolle. En 2022, son chiffre d'affaires a progressé de 11,4% et l'entreprise a augmenté de 3,1% son dividende pour cette année.